Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2024 году в Перми планируется проведение фестиваля Art&Science Будет продолжена реконструкция территории «Завода Шпагина» Поделиться Твитнуть

Министр культуры Пермского края Алла Платонова в ходе прямой линии в своём телеграм-канале ответила на вопросы подписчиков.

По словам министра, в 2024 году в Перми должен пройти фестиваль Art&Science, который изначально планировался как одно из событий линейки «Пермь-300». Об идее проведения такого фестиваля говорили разработчики программы празднования юбилея Перми Наталья Галкина и Мария Кубланова в декабре 2022 года. Предполагалось событие в формате биеннале, в программу которого планировалось включить научно-популярные лекции, дискуссионную платформу, кинопоказы, выставки, экскурсии на предприятия и в научные институты, а также проекты в сфере science art как в изобразительном, так и в перформативном искусстве. Событие должно было быть приурочено к Пермскому инженерному форуму (пройдёт 29 ноября – 1 декабря).

По словам Аллы Платоновой, в нынешнем году решено было отказаться от проведения ещё одного масштабного фестиваля, поскольку событий, связанных с юбилеем города, и так было очень много. Фестиваль науки и искусства перенесли на следующий год, но, как считает министр культуры, событие остаётся в актуальной повестке, поскольку тема для Перми очень важная. Это ещё раз доказал пермский стенд на выставке «Россия», где главным аттракционом является антропоморфный робот пермской разработки.

Кроме того, Алла Платонова подтвердила, что планы реновации и развития территории «Завода Шпагина» остаются в силе. По словам министра, нынешняя пауза в этом процессе связана с завершением строительства Пермской художественной галереи, во время которого по территории бывшего завода проходит большое количество тяжёлой техники. После окончания строительства, которое планируется на май 2024 года, на «Завод Шпагина» вернутся разнообразные развлекательные активности.

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