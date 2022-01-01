Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты главных пермских фестивалей 2023 года В рамках юбилея Перми пройдут 16 флагманских событий Поделиться Твитнуть

Презентация логотипа к 300-летию Перми

На заседании экспертного совета по подготовке к юбилею Перми 19 декабря руководители проектного офиса «Пермь-300» Наталья Галкина и Мария Кубланова представили линейку основных событий юбилейного 2023 года.

По их информации, количество праздничных событий укладывается в цифру «300+». Из них выделяются 16 флагманских событий:





— новогодние события — открытие юбилейного года,

— всероссийский туристический форум «Мастера гостеприимства» 20-26 марта 2023 года,

— всероссийская «Студенческая весна» 25-31 мая,

— Первый всероссийский фестиваль детского и семейного кино и анимации 1-4 июня,

— День города 12 июня,

— церемония вручения Строгановской премии (в июне, дата уточняется),

— Международный Дягилевский фестиваль 17-27 июня,

— форум «Среда для жизни» и финал конкурса «Малые города и исторические поселения России» 1-9 августа,

— празднование юбилея города — ключевое событие и «Ночь рождения Перми» 26 августа,

— международный форум «Россия — спортивная держава» в сентябре,

— Пермский марафон 2-3 сентября,

— фестиваль документального кино «Флаэртиана» 15-21 сентября,

— международный кинофестиваль «Лампа» в октябре,

— Биеннале науки, технологий и искусства 20 ноября — 3 декабря,

— специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» в декабре,

— большой летний фестиваль «Белые ночи на Каме», который продлится от Дня города 12 июня до «ключевого события» 26 августа.





Разработчики программы настаивают на том, что в названии большого летнего фестиваля должны быть обозначены «Белые ночи». По словам Натальи Галкиной, мало кто за пределами Пермского края знает, что этот феномен присущ здешним местам. Белые ночи ассоциируются с Санкт-Петербургом, поэтому пермские белые ночи нуждаются в прославлении и продвижении.





В рамках трёхмесячного мультижанрового марафона запланированы фестиваль уличных театров, джазовый фестиваль (видимо, речь о фестивале «Лето Jazz», который в пилотном формате прошёл в этом году), выступления симфонических оркестров open-air, театральный фестиваль site specific, который проведёт негосударственный театр «немхат», и другие события.





К сожалению, не по всем событиям есть стопроцентная ясность. Так, новое для Перми событие — Биеннале науки, технологий и искусства — пока не получило развёрнутой программы. По информации «Нового компаньона», разработчики подали заявку на грант Президентского фонда культурных инициатив. На заседании экспертного совета Мария Кубланова пояснила, почему в названии есть слово «биеннале»: по её словам, команда надеется подарить Перми этот проект, чтобы он стал основой выставки-фестиваля, которая будет проходить раз в два года. Первую биеннале планируется приурочить к Инженерно-промышленному форуму и включить в её программу научно-популярные лекции, дискуссионную платформу, кинопоказы, выставки, экскурсии на предприятия и в научные институты, а также проекты в сфере science art как в изобразительном, так и в перформативном искусстве.





«Ключевое событие», по замыслу проектного офиса, станет не только днём рождения, но и «Ночью рождения Перми». Команда «Пермь-300» решила объединить все популярные у зрителей «ноктюрны» — музейную, театральную, библиотечную ночи — в общую программу. Таким образом, праздник будет длиться с раннего утра 26 августа до начала 27 августа.





В отдельную линейку выделены спортивные события: чемпионат России по самбо, чемпионат России по триатлону, пермский полумарафон «Забег. РФ», Кросс нации, первенство России по спортивному ориентированию, краевая универсиада, всероссийские соревнования по фигурному катанию, дзюдо, аквабайку и чир-спорту, «Лыжня России», фестиваль зимних видов спорта и многие другие.





В настоящее время проходит заочное голосование за событийную линейку среди членов регионального оргкомитета по подготовке юбилея Перми, а 23 декабря пройдёт финальное заседание федерального оргкомитета, которое должно окончательно утвердить предложенную программу юбилея.

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