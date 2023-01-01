Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край покажет на ВДНХ ультрасовременного робота Ожидается около 15 млн зрителей Поделиться Твитнуть

В Москве на ВДНХ открывается большая выставка «Россия», где каждый регион страны будет презентовать себя на специальном стенде. Она стартует в День народного единства, 4 ноября, и будет работать пять месяцев. О том, что разместится на стенде Пермского края, доложил коллегам на заседании краевого правительства 2 ноября региональный вице-премьер Алексей Черников.

По его словам, стенд будет выполнен в форме алмаза — это напоминание о том, что на территории нынешнего Пермского края в 1829 году был найден первый российский алмаз, добываются алмазы в регионе и сейчас. Внутри стенда будет установлена арка в форме красной буквы П. Стенд будет полностью интерактивным, с использованием виртуальной реальности: гости смогут виртуально спрыгнуть с парашютом, проплыть по Усьве мимо Усьвинских столбов, побывать на сцене Пермского театра оперы и балета.

Главным экспонатом будет единственный в России робот новейшего поколения, созданный компанией Promobot. По словам Алексея Черникова, уже сейчас, хотя стенд и выставка в целом ещё не открыты, робот собирает толпы любопытных зрителей из числа технического персонала. Робот по имени Арди обладает 600 микровыражениями лица, а его интеллектуальный речевой модуль позволяет поддерживать связный и осмысленный разговор. Подобных разработок нет больше нигде в России. Человекоподобный робот так заинтересовал российские СМИ, что ещё до открытия выставки сюжеты о нём вышли на центральных телеканалах: Первом, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и РЕН-ТВ.

Амбассадорами Пермского края выступят на выставке знаменитые пермяки — олимпийские чемпионы и призёры, артисты, писатели. Они проведут на стенде творческие встречи и мастер-классы.

Для гостей стенда придумано множество развлекательных и познавательных активностей. Будет работать фотопринтер с использованием нейросети, и можно будет совершенно бесплатно распечатать обработанную нейросетью фотографию. Разработано несколько тематических квестов. Аудиогид для посетителей стенда озвучил резидент Comedy Club Гавриил Гордеев, а детской аудиогид — юный актёр Костя Костин, исполнитель роли Алика в фильмах про Ивана Семёнова.

На стенде будет работать группа волонтёров-пермяков. Они помогут пообщаться с роботом, сделать селфи, пройти квесты. Все победители квестов получат специальные призы, напоминающие о Пермском крае.

На протяжении работы выставки на стенде будет организовано несколько специальных мероприятий. Во время гастронедели всех посетителей будут угощать посикунчиками. На ярмарке края можно будет купить продукцию пермских предприятий — столовые приборы Нытвенского завода, эмалированную посуду из Лысьвы и сувениры от бренда «Пермская диковина», а также специальный сувенир — игрушку «пермский медведь». Как уже сообщалось, регион принимает участие в программе «Ёлки России»: дизайнеры-флористы в содружестве со специалистами креативных индустрий и предприятиями народных художественных промыслов создадут специальное убранство для одной из голубых елей, растущих на территории ВДНХ, в традициях народов Пермского края.

28 ноября на выставке «Россия» пройдёт День Пермского края. Его программа будет обнародована позже.

Ожидается, что пермский стенд за время работы выставки посетит около 15 млн гостей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.