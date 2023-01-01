Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На выставке «Россия» Пермский край представят Лысьва, Нытва и «Пермская диковина» Выставка пройдёт на ВДНХ впервые Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Бренд «Пермская диковина», объединяющий несколько ремесленных традиций народных мастеров из Пермского края, — один из трёх брендов, которые будут представлять Пермский край на масштабной выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом «Новому компаньону» рассказала в интервью директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова. Полностью интервью будет опубликовано 15 августа.

Два других бренда — это лысьвенская эмалированная посуда и нытвенские столовые приборы.

Выставка «Россия» пройдёт на ВДНХ впервые. Она откроется в День народного единства 4 ноября и продлится до Дня космонавтики — 12 апреля 2024 года. В программе события — выставка достижений страны, дни регионов, культурно-развлекательная программа, деловая программа, кулинарный фестиваль и ярмарка.

По нашей информации, концепцию Дня Пермского края на выставке готовит театральный режиссёр, дважды номинант «Золотой маски» Александр Шумилин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.