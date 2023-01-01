Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край готовит персональную ёлку для выставки на ВДНХ Она будет украшена в традициях региона Поделиться Твитнуть

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Как рассказала «Новому компаньону» в интервью директор Пермского дома народного творчества Татьяна Санникова, бренд «Пермская диковина», объединяющий несколько ремесленных традиций Пермского края, подготовил презентацию региональных ремёсел для проекта «Ёлки России».

«Ёлки России» — это выставка ёлок, украшенных по традициям всех регионов России. Цель проекта — популяризация и продвижение многогранных и многонациональных народных художественных промыслов и ремёсел страны.

Дизайнеры-флористы в содружестве со специалистами креативных индустрий и предприятиями народных художественных промыслов создадут специальную праздничную коллекцию ёлок всех субъектов Российской Федерации. Украшены будут живые голубые ели, являющиеся частью ландшафта ВДНХ.

Впервые проект «Ёлки России» прошёл в 2022 году в пилотном режиме. В нынешнем году выставка дизайнерских ёлок откроется перед новогодними праздниками.

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