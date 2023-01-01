Инженерно-промышленный форум в Перми посвятят проблеме кадров Он пройдёт с 29 ноября по 1 декабря Поделиться Твитнуть

Ключевыми темами VIII Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдёт с 29 ноября по 1 декабря на площадке «Пермь EXPO» (Пермь, ш. Космонавтов, 59), станут обеспечение предприятий кадрами, вопросы промышленной безопасности, сохранения трудового ресурса, подготовки молодых специалистов, развития трудового потенциала сотрудников и пр. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Всего в рамках ПИПФ состоится более 50 мероприятий для представителей бизнеса и 20 научно-технических советов с участием ведущих предприятий и холдингов Прикамья и России.

29 ноября станет молодёжным днём форума. Он будет посвящён привлечению, сохранению и повышению квалификации молодых специалистов на предприятиях Пермского края. По этой теме состоятся круглые столы, конференции, сессии и панельные дискуссии, где специалисты в области HR, топ-менеджеры предприятий и представители вузов обсудят с школьниками и студентами возможности карьерного роста на предприятиях региона, реализацию проекта «Профессионалитет» в Прикамье, кадровую политику компаний, особенности работы в промышленности и привлекательность профессии инженера для молодых специалистов.

В этот же день состоится международная конференция «Фокус внимания: человек труда». В рамках этого мероприятия будут обсуждаться практические решения проекта «Здоровье в промышленном городе», безопасность на производстве и другие важные вопросы.

Молодёжный день завершится открытым уроком с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Школьники из разных округов региона получат возможность задать вопросы о возможностях работы на предприятиях компаний.

Следующий день, 30 ноября, будет посвящён научно-техническим советам крупнейших холдингов, состоится открытое заседание совета промышленных экологов, круглый стол по повышению производительности труда. Также в этот день пройдёт Всероссийский водный форум «Живая Кама», где будут обсуждаться вопросы оздоровления Камы и разработки соответствующих планов и мероприятий.

1 декабря, в последний день работы форума, состоится традиционное пленарное заседание директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края. Будет подробно обсуждаться ключевая тема форума – кадры и развитие кадрового потенциала региона.

В VIII Пермском инженерно-промышленном форуме примут участие более 3 тыс. руководителей и специалистов из промышленного сектора России и других стран. Подробную программу мероприятий форума можно найти на его официальном сайте.





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