Максим Артамонов Обвиняемый в нападении на пермячек не смог обжаловать меру пресечения Он останется под арестом до 18 декабря Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 45-летнего уроженца Свердловской области Евгения Андреева. Мужчину обвиняют в нападении на пермячек с предметом, похожим на нож. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Евгения Андреева задержали в ночь на 21 октября. Его фото накануне распространило МВД, заявив, что это, вероятно, тот самый маньяк, который с 7 по 15 октября нападал на пермячек. Он угрожал жертвам острым предметом, похожим на нож, душил и пытался изнасиловать. Одно из нападений произошло на проспекте Декабристов около жилого дома.

После задержания полиция опубликовала фрагмент видео допроса. Андреев отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Задержанный родом из Свердловской области. Он находился в федеральном розыске после побега из-под ареста.

По решению Индустриального районного суда Перми 23 октября Андрееву была избрана мера пресечения в виде одного месяца и 27 дней ареста. Его поместили в СИЗО на время следствия до 18 декабря. Позже СМИ сообщали, что он может избежать уголовного наказания.

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