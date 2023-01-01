Максим Артамонов Обвиняемого в нападении на пермячек поместили в СИЗО до 18 декабря Ранее он отказался от дачи показаний Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Индустриальный районный суд Перми избрал 45-летнему Евгению Андрееву, который нападал на девушек в Ераничах, меру пресечения в виде одного месяца и 27 дней ареста. Его поместят в СИЗО до 18 декабря. В это время будет идти следствие по делу.

Адвокат задержанного уже заявила о намерении обжаловать постановление суда.

Напомним, Евгения Андреева задержали в ночь на 21 октября. Его фото накануне распространило МВД, заявив, что это, вероятно, тот самый маньяк, который с 7 по 15 октября нападал на пермячек. Он угрожал жертвам острым предметом, похожим на нож, душил и пытался изнасиловать. Одно из нападений произошло на проспекте Декабристов около жилого дома.

После задержания полиция опубликовала фрагмент видео допроса. Андреев отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Задержанный родом из Свердловской области. Он находился в федеральном розыске после побега из-под ареста.

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