Полиция выложила видео допроса подозреваемого в нападении на жительниц Перми Поделиться Твитнуть

фото подозреваемого в совершении тяжких преступлений

ГУ МВД России по Пермскому краю

МВД выложило кадры допроса мужчины, задержанного по подозрению в нападении на нескольких молодых женщин в Индустриальном районе Перми.

Задержанный утверждает, что он житель Екатеринбурга и приехал в Пермь с целью скрыться в монастыре. Когда ему задают вопрос о причине задержания, мужчина пожимает плечами и говорит, что, по словам полицейских, он якобы напугал каких-то людей.

Задержание Евгения Андреева произошло в ночь на 21 октября. Его фото накануне распространило МВД, заявив, что это, вероятно, тот самый маньяк, который с 7 по 15 октября нападал на пермячек. Он угрожал жертвам острым предметом, похожим на нож, душил, пытался совершить изнасилования.

Евгений родом из Свердловской области и находился в федеральном розыске после побега из-под ареста.

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