Подозреваемый в нападении на женщин в Перми задержан Поделиться Твитнуть

фото подозреваемого в совершении тяжких преступлений

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска, задержан мужчина, которого подозревают в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми. По информации, полученной от пресс-службы краевой полиции, следствие по данному делу продолжается.

Ранее сотрудники уголовного розыска опубликовали фото предполагаемого маньяка. Это Евгений Андреев, уроженец Свердловской области 1978 г.р., который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении серьезного преступления в Екатеринбурге.

СМИ писали, что с 7 по 15 октября в микрорайоне Ераничи произошло несколько нападений на женщин. Адреса происшествий: территории возле домов на ул. Подводников, 11б; ул. Карпинского, 84; пр. Декабристов, 17. Злоумышленник приставлял к горлу жертв предмет, напоминающий нож, домогался и пытался душить.

Две пострадавшие девушки смогли опознать подозреваемого по фото.

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