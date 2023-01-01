Полицейские опубликовали фото маньяка, нападавшего на девушек в Ераничах
Он уже находится в федеральном розыске
Сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, который теперь является главным подозреваемым в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Это уроженец Свердловской области Евгений Андреев 1978 г.р. Он находится в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. Местонахождение подозреваемого сейчас устанавливается.
Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, телосложение плотное, на лице борода рыжего или русого цвета. Может быть одет в куртку-робу синего цвета с светоотражающими полосами.
«Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102», — добавили в полицейском главке.
Ранее СМИ писали, что в м/р Ераничи с 7 по 15 октября было совершено минимум три нападения на женщин по адресам: ул. Подводников, 11б, ул. Карпинского, 84 и ул. Декабристов, 17. Маньяк приставлял к шее жертв острый предмет, похожий на нож, и начинал домогаться.
Две девушки опознали по опубликованной фотографии нападавшего на них преступника.
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