Полицейские опубликовали фото маньяка, нападавшего на девушек в Ераничах Он уже находится в федеральном розыске Поделиться Твитнуть

фото подозреваемого в совершении тяжких преступлений

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, который теперь является главным подозреваемым в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Это уроженец Свердловской области Евгений Андреев 1978 г.р. Он находится в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. Местонахождение подозреваемого сейчас устанавливается.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, телосложение плотное, на лице борода рыжего или русого цвета. Может быть одет в куртку-робу синего цвета с светоотражающими полосами.

«Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102», — добавили в полицейском главке.

Ранее СМИ писали, что в м/р Ераничи с 7 по 15 октября было совершено минимум три нападения на женщин по адресам: ул. Подводников, 11б, ул. Карпинского, 84 и ул. Декабристов, 17. Маньяк приставлял к шее жертв острый предмет, похожий на нож, и начинал домогаться.

Две девушки опознали по опубликованной фотографии нападавшего на них преступника.

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