Максим Артамонов Подозреваемый в нападении на пермячек отказался от дачи показаний Поделиться Твитнуть

Житель Свердловской области Евгений Андреев, которого задержала полиция в Перми за попытку изнасилования 18-летней девушки, отказался на первом допросе от дачи показаний. Об этом сообщила помощник прокурора Индустриального района Анастасия Вакутина. Сегодня в Индустриальном суде подозреваемому выносят меру пресечения. Следствие настаивает на заключении его под стражу.

фото подозреваемого в совершении тяжких преступлений

ГУ МВД России по Пермскому краю

Евгения Андреева задержали в ночь на 21 октября. Его фото накануне распространило МВД, заявив, что это, вероятно, тот самый маньяк, который с 7 по 15 октября нападал на пермячек. Он угрожал жертвам острым предметом, похожим на нож, душил и пытался изнасиловать. Одно из нападений произошло на проспекте Декабристов около жилого дома.

После задержания полиция опубликовала фрагмент видео допроса.

Задержанный родом из Свердловской области. Он находился в федеральном розыске после побега из-под ареста.

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