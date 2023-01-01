Торги по продаже пермского машзавода Дзержинского возобновятся 27 ноября
Цена на предприятие будет снижаться каждые семь дней
Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Лев Шляпин сообщил о возобновлении торгов имущественного комплекса предприятия посредством публичного предложения. Об этом сообщается на ЕФРСБ.
Начальная стоимость лота — 724 млн 357,8 тыс. руб. Торги проводятся с 27 ноября до 25 декабря 2023 года. Стоимость будет снижаться каждые семь дней, величина снижения — 5% от начальной цены в 3,622 млрд руб.
Напомним, в апреле имущественный комплекс ЗиДа за 725 млн руб. приобрело московское ООО «ПСК «Спецпроектстрой», был заключён договор купли-продажи, но затем расторгнут, поскольку у ПСК отозвали лицензию на работы с секретными данными. Позже комплекс был повторно выставлен на продажу, но процедуру прервал иск, поданный Генпрокуратурой. Впоследствии надзорный орган решил отказаться от требований по изъятию активов предприятия в пользу государства. Уточнение иска последовало после появления нового потенциального покупателя — холдинга «Технодинамика».
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