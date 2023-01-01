Торги по продаже пермского машзавода Дзержинского возобновятся 27 ноября Цена на предприятие будет снижаться каждые семь дней Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Лев Шляпин сообщил о возобновлении торгов имущественного комплекса предприятия посредством публичного предложения. Об этом сообщается на ЕФРСБ.

Начальная стоимость лота — 724 млн 357,8 тыс. руб. Торги проводятся с 27 ноября до 25 декабря 2023 года. Стоимость будет снижаться каждые семь дней, величина снижения — 5% от начальной цены в 3,622 млрд руб.

Напомним, в апреле имущественный комплекс ЗиДа за 725 млн руб. приобрело московское ООО «ПСК «Спецпроектстрой», был заключён договор купли-продажи, но затем расторгнут, поскольку у ПСК отозвали лицензию на работы с секретными данными. Позже комплекс был повторно выставлен на продажу, но процедуру прервал иск, поданный Генпрокуратурой. Впоследствии надзорный орган решил отказаться от требований по изъятию активов предприятия в пользу государства. Уточнение иска последовало после появления нового потенциального покупателя — холдинга «Технодинамика».

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