Генпрокуратура отказалась от изъятия в пользу государства имущества пермского оборонного завода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Генпрокуратуре решили отказаться от требований по изъятию активов Федерального государственного унитарного предприятия «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в пользу государства. Информация об этом содержится в судебных документах.

Уточнение иска последовало после появления нового потенциального покупателя предприятия — холдинга «Технодинамика», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«В уточнённом заявлении речь идёт о признании ничтожным договора купли-продажи без применения последствий недействительности. Суд принял изменённый иск прокуратуры, а также удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании, поскольку к материалам приобщены документы Минобороны РФ с грифом «для служебного пользования», — передаёт издание.

Процесс банкротства пермского завода начался в 2005 году. В 2023-м московское ООО «ПСК Спецпроектстрой» купило активы завода за 725 млн руб., но затем договор купли-продажи был расторгнут. Позже комплекс был повторно выставлен на продажу, но процедуру прервал иск, поданный Генпрокуратурой.

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