В Перми у «Королёвских номеров» запущена первая интерактивная стела Оборудование устанавливается в рамках проекта «Туркод центра города Перми» Поделиться Твитнуть

фото: Русские Горки

В Перми началась установка интерактивных стел. Первым местом, где появилось оборудование, стал тротуар возле дома по ул. Сибирской, 5 («Королёвские номера»). Об этом сообщили в компании-подрядчике «Русские горки».

Главным элементом стелы является интерактивная панель, с помощью которой любой желающий может получить аудио- и видеоинформацию об истории города, его культурных и архитектурных объектах.

Первую стелу протестировали вице-премьер Пермского края Алексей Черников, министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских, а также жители города.

В компании добавили, что скоро в Перми появится ещё 15 стел.

Размещение стел является частью проекта «Туркод центра города Перми». В его рамках в краевом центре с августа начали работать ярмарочные домики, на пересечении улиц Сибирской и Петропавловской в Перми появились городские часы, в центре города приступили к установке новых модульных туалетов. В дальнейшем на ул. Советской на тротуаре появится шесть памятных плит с информацией об истории зданий.

В 2022 году Пермь выиграла всероссийский конкурс проектов по обустройству туристических центров. Было выделено федеральное финансирование в сумме более 200 млн руб. на благоустройство центральной части Перми в 2023 году. Площадь благоустройства малыми архитектурными формами, зонами отдыха, пешеходной навигацией, архитектурной и фасадной подсветкой зданий составляет 76,5 га, она объединяет улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую, Газеты «Звезда» и Архиерейское подворье.

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