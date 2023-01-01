В центре Перми начали работу ярмарочные домики Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В четверг, 3 августа, возле Речного вокзала (ул. Монастырская, 2, к.1) начали работать ярмарочные домики. Об этом сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.

Здесь реализуется сувенирная продукция с символикой «Пермь-300», изделия из бересты от пермских ремесленников, изделия из натуральной кожи «Пермский звериный стиль», 3D-картины, пермские сладости. Режим работы ярмарочных домиков: с 12:00 до 20:00.

Всего в центре города будет открыто 12 таких объектов. Торговые места в Театральном саду и на Соборной площади, о которых сообщалось ранее, заработают 10 августа.

Домики устанавливаются в рамках реализации проекта туристического кода центра города. Эта территория, ограниченная улицами Советской, Пермской, Сибирской, Газеты «Звезда» и Архиерейским подворьем, также должна быть обустроена малыми архитектурными формами, зонами отдыха, пешеходной навигацией, архитектурной и фасадной подсветкой зданий.

На проект в 2023 году Перми выделено федеральное финансирование в размере более 200 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.