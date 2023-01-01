В центре Перми установили первые ярмарочные домики Они появились в Театральном саду и на Соборной площади Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках реализации проекта туристического кода центра города в Перми началась установка ярмарочных домиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Первые домики появились в Театральном саду и на Соборной площади. Всего должно появиться 12 таких объектов. В них будут продавать сувенирную продукцию.

Предполагается, что места для торговли в ярмарочных домах власти предоставят предпринимателям бесплатно. Работать точки будут в период проведения городских ярмарок, график определят позже.

В рамках обустройства туристического центра Перми территория, ограниченная улицами Советская, Пермская, Сибирская, Газеты «Звезда» и Архиерейским подворьем также должна быть обустроена малыми архитектурными формами, зонами отдыха, пешеходной навигацией, архитектурной и фасадной подсветкой зданий, формирующих фронт застройки ключевых туристических улиц города.

На проект в 2023 году Перми выделено федеральное финансирование в размере более 200 млн руб.

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