У входа в Театральный сквер Перми установили часы Сейчас идёт подключение объекта к электросетям Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пересечении улиц Сибирской и Петропавловской в Перми появились городские часы. На этой неделе их подключат к электричеству.

Как сообщили в пресс-лужбе мэрии, объект установлен в рамках реализации проекта туристического кода центра города, выполнен в одном стиле с другими элементами благоустройства и гармонично вписывается в исторический облик улицы.

В рамках реализации проекта туристического кода центра города, в Театральном саду, на Соборной площади и возле Речного вокзала Перми также установлено 12 ярмарочных домиков. В них продаётся продукция ремесленников региона, а также сувениры с символикой «Пермь-300».

Напомним, в 2022 году Пермь выиграла всероссийский конкурс проектов по обустройству туристических центров и получила федеральное финансирование в сумме более 200 млн руб.

На эти средства центр Перми площадью 76,5 га обустроят малыми архитектурными формами, зонами отдыха, пешеходной навигацией, архитектурной и фасадной подсветкой зданий.

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