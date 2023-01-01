Максим Артамонов В туристическом центре Перми начали устанавливать модульные общественные туалеты Всего их будет 12 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Ленинского района Перми

В рамках реализации проекта по благоустройству "Туристический код" в центре Перми начали устанавливать новые модульные туалеты. Два из них разместились в сквере у оперного театра. Также они будут у набережной Камы, рядом с бывшим зданием ВКИУ, и на Соборной площади у Кафедрального собора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Уличные туалеты также планируется установить в периметре, ограниченном улицами Советской, Пермской, Сибирской, Газеты «Звезда» и Монастырской. Всего их будет 12. Сейчас ведутся работы по их подключению.

Проект предполагает также установку городских часов (они уже появились в сквере у оперного театра) и ярмарочных домиков, брендированных люков, новых скамеек и урн, а также архитектурной подсветки на ул. Монастырской.

В дальнейшем на ул. Советской на тротуаре появится шесть памятных плит с информацией об истории зданий, разрабатываются их макеты.

Кроме того, запланирована установка 18 стел, оснащённых интерактивной панелью, с помощью которой можно будет получить аудио- и видеоинформацию об истории города, его культурных и архитектурных объектах.

В 2022 году Пермь выиграла всероссийский конкурс проектов по обустройству туристических центров. Городу было выделено федеральное финансирование в сумме более 200 млн руб. на благоустройство центральной части Перми в 2023 году. Площадь благоустройства составляет 76,5 га. Она объединяет улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую, Газеты "Звезда" и Архиерейское подворье.

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