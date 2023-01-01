«Лента» закрыла сделку по покупке сети «Монетка» Цена не разглашается Поделиться Твитнуть

Розничная сеть «Лента» объявила о приобретении региональной торговой сети «Монетка», в которую входит 2,12 тыс. магазинов. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Лента» приобрела 99,999% акций основной структуры регионального ритейлера «РМ Групп». Сумма сделки не разглашается. Сообщается лишь, что она была профинансирована с использованием собственных средств компании «Лента» и дополнительного заимствования. Ранее участники рынка предполагали, что покупка «Монетки» может обойтись федеральной компании в 400 млрд руб.

Торговая сеть «Монетка» широко присутствует в уральских и западносибирских регионах России. Общая торговая площадь магазинов составляет 606 тыс. кв. м. Также «Лента» приобрела 5 распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и более 560 грузовых автомобилей.

Планируется, что «Монетка» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо с сохранением текущих операционных процессов. Кроме того, бренд компании будет сохранён, и под этим же брендом будут действовать магазины «Мини Лента».

Сделка одобрена советом директоров «Ленты». Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство о согласовании сделки с одновременной выдачей предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

«Эта сделка позволяет нам одномоментно получить более 2 тыс. магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом. Это придаст новый импульс развитию группы, усиливая наши позиции в регионах и увеличивая рыночную долю на российском рынке продуктовой розницы», — прокомментировал сделку председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов.

Ранее стало известно, что «Лента» собирается закрыть в Пермском крае 30 бывших магазинов «Семья», позднее выяснилось, что на их месте начнут работать магазины «Монетка». Также сообщалось, что «Монетка» займёт складские площади «Ленты» в распредцентре в Кондратово.

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