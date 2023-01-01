Алёна Бронникова Российская торговая сеть продуктовых магазинов откроет в Перми распределительный центр Событие запланировано на 1 августа 2023 года Поделиться Твитнуть

В Кондратово под Пермью откроется распределительный центр розничной торговой сети продуктовых магазинов «Монетка». Согласно информации сайта поиска работы hh.ru, он станет шестым в России, сейчас ведётся поиск новых сотрудников. Такие точки уже функционируют в Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске и Нефтеюганске.

Портал «В курсе.ру» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил о том, что открытие запланировано на 1 августа текущего года по ул. Водопроводной, 8а. По этому адресу на сайте 2ГИС на данный момент указано, что в здании находится распределительный центр «Ленты».

Российская торговая сеть «Монетка» была зарегистрирована в Екатеринбурге. В апреле 2001 года открылись первые магазины самообслуживания. Как указано на официальном сайте, к октябрю 2020 года было открыто более 1,6 тыс. точек. Покупателям предлагают товары первой необходимости и продукты питания по низкой цене. Сетью магазинов управляет компания ООО «Элемент-Трейд».

В июле стало известно о планирующемся закрытии 30 магазинов «Семья», ранее выкупленных федеральным ритейлером «Лента».





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