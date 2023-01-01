Максим Артамонов В Пермском крае будут закрыты 30 бывших магазинов «Семья» Два года назад торговую сеть выкупил федеральный ритейлер «Лента» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье сеть «Лента» планирует закрыть 30 магазинов, которые раньше принадлежали региональному ритейлеру «Семья». Список магазинов, которые будут закрыты, составило издание 59.ru. Для этого были использованы сервисы 2ГИС и «Яндекс.Карты», а также сообщения от читателей.

Непосредственно в Перми будут закрыты 26 таких точек, ещё четыре — в муниципалитетах Пермского края.

Например, сейчас уже не работают магазины по улицам Адмирала Ушакова, 30, Академика Веденеева, 29, Белинского, 31, Черняховского, 88, Ленина, 60 и другие.

Будут закрыты магазины на Комсомольском проспекте, 64, на ул. Солдатова, 28б, Чернышевского, 15а и по другим адресам.

Кроме того, бывшие магазины «Семья» сейчас не работают в Чернушке по ул. Нефтяников, 7а, в Лысьве на проспекте Победы, 23/1 и во Фролах по ул. Сибирская, 28в. Единственный магазин бывшей сети «Семья» также закрыт в Краснокамске.

Напомним, летом 2021 года «Лента» заключила соглашение о покупке Группы компаний «Семья» за 2,45 млрд руб. В результате сделки доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье увеличилась до 7%.

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