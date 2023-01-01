Ритейлер «Лента» покупает сеть «Монетка» и передаёт ей бывшие пермские магазины «Семья» Сделка может обойтись федеральной компании в 400 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Федеральный ритейлер «Лента» купит екатеринбургскую сеть «Монетка» и передаст ей в аренду бывшие магазины и распределительный центр сети «Семья» в Пермском крае. Сделка по покупке может обойтись федеральной компании в 300—400 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники на рынке торговли.

Если продажа состоится, «Лента» интегрирует приобретение в свой общий бизнес, однако работать магазины продолжат под брендом «Монетка». Сам же федеральный ретейлер сосредоточится на управлении пермскими гипермаркетами. В «Ленте» и «Монетке» информацию пока не комментируют.

Ранее стало известно, что «Лента» собирается закрыть в Пермском крае 30 бывших магазинов «Семья», позднее выяснилось, что на их месте начнут работать магазины «Монетка». Также сообщалось, что «Монетка» займет складские площади «Ленты» в распредцентре в Кондратово.

«Лента», основным акционером которой является «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова, вышла на рынок Урала два года назад после покупки пермской сети «Семья». Сеть «Монетка» была основана в Екатеринбурге в 2001 году, её владельцем является бизнесмен Роман Заболотнов.

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