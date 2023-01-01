Максим Артамонов Средства от продажи билетов на матч «Амкар»/«Авангард» перечислят семьям пострадавших в ДТП футболистов Встреча пройдёт 14 октября, в день похорон Евгения Ситникова Поделиться Твитнуть

В Перми 14 октября на стадионе «Звезда» состоится футбольный матч пермского «Амкара» с курским «Авангардом». Все вырученные от продажи билетов средства пойдут семьям футболистов, пострадавших в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Амкар».

В футбольном клубе отметили, что болельщики могут помочь родным четырёх пермских футболистов, просто придя на игру и купив билет.

Матч состоится в 17:00. В этот день в манеже около стадиона «Звезда» пройдёт прощание с погибшим футболистом Евгением Ситиковым. Вход на траурное мероприятие будет открыт с 12:00 до 13:00.

Напомним, 11 октября в 22:00 произошло смертельное ДТП на автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области. На 25 км трассы водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель». В аварии погиб Евгений Ситников и пострадали другие футболисты, которые находились в машине: одноклубник Евгения Кирилл Кочетов, а также Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. Кочетов сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице. Мыльников и Федорочев получили незначительные травмы.

Евгений Ситников родился в Перми 15 мая 1990 года, играл в футбольном клубе «Амкар» на позиции центрального защитника. Был известным и талантливым спортсменом. В июле 2023 года перешёл в «Уралец-ТС».

Все четыре футболиста в этом сезоне выступали за нижнетагильский «Уралец-ТС» во Второй лиге Б.

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