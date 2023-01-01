Максим Артамонов Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию собственников здания на Лебедева, 11 в конце октября Исторический объект планируется восстановить почти за 630 млн рублей Поделиться Твитнуть

Объект культурного наследия "Поликлиника" на ул. Лебедева, 11

Константин Долгановский

Как рассказала «Новому компаньону» председатель Совета Рабочего посёлка Анастасия Мальцева, назначено заседание Пермского краевого суда по апелляционной жалобе одного из собственников здания по ул. Лебедева, 11 Екатерины Никишиной. Оно состоится 31 октября.

Апелляция поступила в краевой суд 29 сентября.

В качестве третьих лиц в суде выступают Анастасия Мальцева и краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Напомним, в январе 2023 года Мотовилихинский районный суд начал рассматривать иск краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия, которая потребовала изъять разрушающееся здание на ул. Лебедева из частной собственности в связи с его бесхозяйственным содержанием со стороны собственников. В ведомстве сослались на многократное игнорирование предписаний инспекции. Ответчиками в суде выступали бизнесмены Екатерина Никишина и Владимир Понькин. Также ведомство требовало изъять в собственность государства и земельный участок, на котором расположен памятник.

В июне прокуратура Мотовилихинского района Перми возбудила в отношении собственника здания уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). А в июле суд изъял у собственников здание поликлиники. В начале этой недели стало известно, что объект может перейти в краевую собственность и будет восстановлен за 631,2 млн руб. В построенном заново здании планируется открыть общественный центр.

Здание поликлиники построено в стиле конструктивизма и подлежит государственной охране на основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

В 2010 году была закрыта располагавшаяся в нём детская больница, здание приобрёл бизнесмен Понькин. Он как собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации памятника, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку и вывоз мусора. Однако этого не делалось, а само здание несколько раз горело и с годами превращалось в руины.

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