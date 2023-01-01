Максим Артамонов

В Перми суд передал государству здание поликлиники на улице Лебедева

Впоследствии исторический объект в стиле конструктивизма будет полностью отреставрирован

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Поликлиника Лебедева, 11

Объект культурного наследия "Поликлиника" на ул. Лебедева, 11
  Константин Долгановский

По решению Мотовилихинского районного суда Перми историческое здание по ул. Лебедева, 11, в котором раньше располагалась детская поликлиника, а также земельный участок под ним изъяты из частного владения в собственность государства — под объект культурного наследия. Об этом «Новому компаньону» сообщила председатель совета Рабочего посёлка Анастасия Мальцева. Она участвует в деле в качестве третьего лица.

«Дальше будет апелляция и, наверное, кассация. И если вышестоящие судебные инстанции согласятся с судом, то край проведёт полную реконструкцию здания. И у нас будет восстановленный объект культурного наследия», — пояснила она.

Получить оперативный комментарий от Государственной инспекции по охране культурного наследия Пермского края не удалось.  

Напомним, дело, связанное с этим зданием, Мотовилихинский районный суд начал рассматривать в январе 2023 года. С иском в суд обратилась краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия. Ведомство требовало изъять объект из частной собственности в связи с его бесхозяйственным содержанием со стороны собственника, а также многократным игнорированием предписаний инспекции. Ответчиками выступают бизнесмены Екатерина Никишина и Владимир Понькин.

Также ведомство требовало изъять в собственность государства и земельный участок, на котором расположен памятник.

В июне стало известно, что прокуратура Мотовилихинского района Перми возбудила в отношении собственника здания уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия).

Здание поликлиники построено в стиле конструктивизма. Объект подлежит государственной охране на основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

В 2010 году была закрыта располагавшаяся в нём детская больница. Объект приобрёл бизнесмен Понькин. Он как собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации памятника, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку и вывоз мусора. Однако этого не делалось, а само здание несколько раз горело и превращалось в руины.

После изъятия из частной собственности за счёт регионального бюджета будет разработана проектная документация в отношении этого памятника архитектуры. В ней будут определены сроки работ и проектные решения по сохранению объекта.

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