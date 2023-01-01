Максим Артамонов В начале мая в Перми начнётся суд по дальнейшей судьбе бывшей больницы по ул. Лебедева, 11 Здание является объектом культурного наследия регионального значения Поделиться Твитнуть

Здание бывшей детской поликлиники на ул.Лебедева, 11, 2022 год / Фото: 2GIS

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иск в суд об изъятии из частной собственности бывшего здания поликлиники по ул. Лебедева, 11. Ответчиком выступает бизнесмен Александр Понькин. Как рассказала «Новому компаньону» председатель совета Рабочего посёлка Анастасия Мальцева, судебное заседание назначено на 3 мая. Дело будет рассматриваться в Мотовилихинском районном суде.

По словам Мальцевой, иск в суд связан с бесхозяйственным содержанием объекта со стороны собственника, а также многократным игнорированием предписаний инспекции. Ведомство пытается изъять земельный участок, на котором расположен памятник.

Здание поликлиники построено в стиле конструктивизма и является объектом культурного наследия регионального значения — памятником «Поликлиника», связанным с развитием здравоохранения в Перми. Объект состоит на государственной охране на основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

«Поликлиника является самостоятельным памятником архитектуры, но, вместе с тем, входит в границы социально-культурного наследия Пермского края — «Соцгородок «Рабочий посёлок». Действия собственников по разрушению поликлиники нанесли серьёзный ущерб нам, жителям Пермского края, города Перми и самого «Соцгородка «Рабочий посёлок». Так как безответственное содержание здания поликлиники фактически привело к его руинированию и выбытию из архитектурного ансамбля, мы [жители Рабочего посёлка] приняли решение подать в суд ходатайство о привлечении нас третьими лицами на стороне истца», — рассказала Мальцева.

Она пояснила, что теперь задание уже полностью придётся реконструировать.

«Безобразную и безответственную жадность Понькиных надо прекращать», — добавила она.

История разрушения этого памятника архитектуры началась ещё в 2010 году, когда была закрыта располагавшаяся в нём детская больница. Объект приобрёл бизнесмен Александр Понькин. Новый собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации памятника, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку и вывоз мусора. В 2011 году в здании произошёл сильный пожар. В последующие годы бывшая больница горела ещё несколько раз, собственник пытался её перепродать, а само здание ветшало и превращалось в руины.

В сентябре 2017 года прокуратура Мотовилихинского района выявила нарушения требований законодательства об объектах культурного наследия при использовании здания — там образовались многочисленные свалки твёрдых бытовых отходов, не было стационарной охраны.

Почти через три года, в августе 2020-го, краевые власти рассматривали участок по ул. Лебедева, 11 в качестве возможной площадки для размещения Музея современного искусства PERMM, однако впоследствии отказались от этих планов.

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