Прокуратура выявила нарушения при содержании заброшенной больницы

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила нарушения требований законодательства об объектах культурного наследия при использовании здания на Лебедева, 11.

Установлено, что в здании бывшей поликлиники расположены многочисленные свалки твердых бытовых отходов, отсутствует стационарная охрана объекта, который включён в реестр памятников архитектуры регионального значения по распоряжению Губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

Кроме этого, здание находится в аварийном состоянии и не используется по назначению. В нём отсутствуют двери, остекление оконных заполнений, повреждена крыша, разрушены коммуникации, высока вероятность возгораний из-за захламленности помещений. При этом собственником не предпринимаются меры по сохранению объекта культурного наследия.

Сейчас собственнику здания внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия.

Напомним, больница на Лебедева, 11 была закрыта в 2010 году. Тогда её приобрёл бизнесмен Александр Понькин. Новый собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации объекта, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку, вывоз мусора. В 2011 году в здании произошёл сильный пожар. В последующие годы бывшая больница горела ещё несколько раз.