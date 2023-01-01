Максим Артамонов

В отношении собственников исторического здания на Лебедева, 11 возбуждено уголовное дело

Владельцев обвиняют в бездействии, которое привело к невосполнимой утрате памятника архитектуры

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Поликлиника Лебедева, 11

Объект культурного наследия "Поликлиника" на ул. Лебедева, 11
  Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении бывшей поликлиники по адресу ул. Лебедева, 11 и выявила нарушения. В отношении собственника здания возбуждено уголовное дело по ст. 243.1. Уголовного кодекса РФ — Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило ведомство, собственник здания — памятника истории регионального значения «Поликлиника» (ул.Лебедева,11), на протяжении длительного времени бездействовал.

«Начиная с 2012 года, он не принимал мер к поддержанию объекта в нормативном состоянии, что привело к разрушению здания и повлекло за собой невосполнимую утрату его восстановления в настоящее время», — отметили в прокуратуре. 

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Поликлинника на Лебедева ЕПП

  Прокуратура Пермского края

Напомним, с января этого года Мотовилихинский районный суд рассматривает дело, связанное с этим зданием. С иском в суд обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Ведомство требует изъять объект из частной собственности. Ответчиками выступают бизнесмены Екатерина Никишина и Владимир Понькин.

Иск в суд был подан в связи с бесхозяйственным содержанием объекта со стороны собственника, а также многократным игнорированием предписаний инспекции. Ведомство пытается изъять земельный участок, на котором расположен памятник.

Здание поликлиники построено в стиле конструктивизма. Объект подлежит государственной охране на основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

В 2010 году была закрыта располагавшаяся в нём детская больница. Объект приобрёл бизнесмен Александр Понькин. Он как собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации памятника, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку и вывоз мусора. Однако этого не делалось, а само здание несколько раз горело и превращалось в руины.

Если здание изымут из частной собственности, то за счёт регионального бюджета будет разработана проектная документация в отношении этого памятника архитектуры. В ней будут определены сроки работ и проектные решения по сохранению объекта.

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