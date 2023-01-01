Максим Артамонов В инспекции по охране памятников Прикамья рассказали о планах на здание поликлиники в Мотовилихе В суде продолжается рассмотрение иска о бесхозяйственном содержании объекта со стороны собственника Поделиться Твитнуть

Объект культурного наследия "Поликлиника" на ул. Лебедева, 11

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, в случае изъятия из частной собственности бывшего здания больницы по ул. Лебедева, 11 за счёт регионального бюджета будет разработана проектная документация в отношении этого памятника архитектуры. В ней будут определены сроки работ и проектные решения по сохранению объекта.

«Для выполнения работ на объекте культурного наследия «Поликлиника» по ул. Лебедева, 11 требуется разработать проектную документацию, в составе которой содержится инженерно-техническое обследование состояния конструкций здания, по результатам которого разработчиком проектной документации принимаются проектные решения по сохранению объекта», — рассказали в инспекции.

Напомним, в Мотовилихинском районном суде Перми сейчас рассматривается иск Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края об изъятии из частной собственности здания по ул. Лебедева, 11. Ответчиками выступают бизнесмен Екатерина Никишина и Владимир Понькин.

Иск в суд был подан в связи с бесхозяйственным содержанием объекта со стороны собственника, а также многократным игнорированием предписаний инспекции. Ведомство пытается изъять земельный участок, на котором расположен памятник.

Здание поликлиники построено в стиле конструктивизма и является объектом культурного наследия регионального значения — памятником «Поликлиника», связанным с развитием здравоохранения в Перми. Объект подлежит государственной охране на основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

В 2010 году была закрыта располагавшаяся в нём детская больница. Объект приобрёл бизнесмен Александр Понькин. Он как собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации памятника, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку и вывоз мусора. Однако этого не делалось, а само здание несколько раз горело и превращалось в руины.

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