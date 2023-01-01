Максим Артамонов В Перми историческое здание поликлиники на Лебедева восстановят почти за 630 млн рублей Работы начнутся в 2026 году Поделиться Твитнуть

Историческое здание по ул. Лебедева, 11, в котором раньше располагалась детская поликлиника, может перейти в краевую собственность. Эти данные следуют из обновлённой адресной инвестиционной программы Прикамья.

Константин Долгановский

В документе сообщается, что уже в этом году объект будет выкуплен за 1 руб. Однако работы по восстановлению начнутся лишь в 2026 году, и будут идти до 2027-го. Так, в 2026 году из регионального бюджета будет выделено 10 млн руб. на восстановление, а в 2027 году — 621,2 млн руб.

На сегодняшний день стоимость ремонта здания оценивается в 631,2 млн руб.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», в построенном заново здании планируется открыть общественный центр.

В начале января этого года Мотовилихинский районный суд начал рассматривать иск краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия, которая потребовала изъять объект из частной собственности в связи с его бесхозяйственным содержанием собственником. В ведомстве сослались на многократное игнорирование предписаний инспекции. Ответчиками выступают бизнесмены Екатерина Никишина и Владимир Понькин. Также ведомство требовало изъять в собственность государства и земельный участок, на котором расположен памятник.

В июне прокуратура Мотовилихинского района Перми возбудила в отношении собственника здания уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). А в июле суд изъял у собственников здание поликлиники.

Напомним, здание поликлиники построено в стиле конструктивизма. Объект подлежит государственной охране на основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

В 2010 году была закрыта располагавшаяся в нём детская больница. Объект приобрёл бизнесмен Понькин. Он как собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации памятника, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку и вывоз мусора. Однако этого не делалось, а само здание несколько раз горело и превращалось в руины.

После изъятия из частной собственности за счёт регионального бюджета планируется разработать проектную документацию в отношении этого памятника архитектуры. В ней будут определены сроки работ и проектные решения по сохранению объекта.

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