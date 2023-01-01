Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В последние дни работы экспозиции в Спасо-Преображенском соборе Пермскую галерею посетило почти 2 тысячи человек Пермяки попрощались с любимой галереей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 1 октября, постоянная экспозиция Пермской художественной галереи в Спасо-Преображенском соборе работала последний день. По данным пресс-службы галереи, количество посетителей в этот день превысило 900 чел., примерно столько же пришло накануне, 30 сентября. Для сравнения: в течение всего лета количество посетителей в уикенды было около 400-500 чел. в день, так что в последние выходные — вдвое больше.

Как рассказывают сотрудники галереи, гости не просто осматривали экспозицию, а как будто пытались её сохранить: много фотографировали, подолгу сидели на полу в зале деревянной скульптуры. Кое-кто даже прихватил сувениры: после закрытия галереи не досчитались некоторых деталей на детской выставка «Арка, балка, капитель», правда, на настоящие музейные ценности юные посетители не покусились.

Как ни странно, далеко не все пермяки в курсе того, что постоянная экспозиция галереи уже закрыта, поскольку начинается упаковка экспонатов к переезду во временное фондохранение, где коллекция будет находиться до окончания строительства нового здания на территории завода Шпагина. Во вторник, 3 октября, с утра пришли посетители и очень возмущались, что не могут посетить зал деревянной скульптуры. Постоянно раздаются звонки с попытками заказать обзорную экскурсию.

Четыре временные выставки: «Чугун. Уральская классика», «Небесные покровители земли русской», «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» и «Арка, балка, капитель» продолжают работать до конца октября.

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