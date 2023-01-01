Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дух русского модерна В Пермской галерее работают две выставки из одной частной коллекции Поделиться Твитнуть

Выставки «Небесные покровители земли Русской» (0+) и «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» (0+), открывшиеся в июне в Пермской художественной галерее, очень многое говорят не только о русском модерне как стиле, но и вообще о русской жизни начала ХХ века. Это очень, очень красивые вещи. Красота и богатство экспозиции столь велики, что трудно говорить о каких-то скрытых в ней смыслах, хочется просто созерцать и удивляться.

Восхищение здесь вызывают не столько даже фантазия художников, сколько их потрясающая мастеровитость и ювелирная техника, а также изобразительная беззастенчивость, уверенность в том, что «дорого-богато» не только имеет полное право, но и обязано существовать в русской жизни. На ум приходят литературные описания светских раутов довоенной (до Первой мировой войны) жизни Санкт-Петербурга, а также тот факт, что в советские времена принято было экономические показатели сравнивать с 1913 годом. Эх, догнать бы…

Святой благоверный князь Михаил Тверской. 19 век

Ольга Шур

Это особенно верно по отношению к выставке декоративно-прикладного искусства, работающей в заалтарных залах на втором этаже. Здесь собраны произведения московских и петербургских золотых и серебряных дел мастеров конца XIX — начала XX столетия: Карла Фаберже, Фёдора Рюкерта, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Игнатия Сазикова и других — всего более 200 произведений.

Чернь, зернь, скань, финифть, перегородчатая эмаль — это просто наглядная энциклопедия ювелирных техник; точно так же можно перечислять и материалы: драгоценные металлы, хрусталь, жемчуг, камни, слоновая кость, перламутр… Это выставка, в которой каждый предмет значит больше, чем экспозиция в целом, каждый предназначен для рассматривания, о каждом хочется рассказать. Вот, к примеру, серебряная сухарница, на которую накинута серебряная же салфеточка, настолько тонкая, что кажется, будто это настоящая ткань — складочки, кисточки, узоры. Или самовар — на птичьих ножках и увенчанный двуглавым орлом.

Огромное умиление — и наверняка повышенный интерес самых юных посетителей — вызывает каменный зверинец Фаберже: свинки, собачки, слоники из сердолика, халцедона и горного хрусталя с бриллиантиками и рубинчиками в глазах; сразу вспоминается, что среди мастеров фирмы Фаберже были выходцы из Пермской губернии.

Как все предметы с историей, экспонаты часто содержат загадки, особенно если в них есть нечто личное, как, например, в футляре с сереб­ряными столовыми приборами, в крышке которого — портрет женщины, герцогини Софии Шарлотты фон Ольденбург. Кто она? Хозяйка набора или предмет нежных чувств хозяина? Получатель подарка или даритель?

Надежда Проказина (Москва), искусствовед, куратор выставки:

— Прекрасные ювелирные аксессуары и предметы драгоценной галантереи на рубеже XIX—XX столетий делали быт россиян красочным и эстетически наполненным. Привычный взгляд на циферблат часов или изображение близкого человека становился актом приобщения к высокому искусству. Время за рабочим столом с роскошным серебряным письменным прибором производства фирмы Карла Фаберже или перерыв между делами с изящным портсигаром или табакеркой от Ивана Петровича Хлебникова в руках протекали неспешно, упорядочивая мысли и планы. Рутина утренних процедур превращалась в королевский моцион в окружении таких высокохудожественных предметов, как, например, зеркало работы Матвея Гречушникова или серебряный рукомой (сосуд для воды) в исполнении Карла Альбрехта. В пространстве дома шкатулка от фирмы Павла Овчинникова, покрытая сканью и эмалями, превращалась в арт-объект, водружённый на комод или стол, а камнерезный зверинец Карла Фаберже становился домашней художественной галереей скульптуры в миниатюре. Всё это было доступно, приносило удовольствие тактильное и визуальное, пользовалось успехом у зажиточной части общества.

Роскошно накрытый стол, уставленный сереб­ряной посудой или хрустальными фруктовницами, ковшами, ладьями, создавал атмосферу праздника жизни и утверждал успех и достаток в доме любого хозяина. Солонки, сахарницы, чарки, ложечки и чайники, чашки и блюдца, стаканчики и бутылочки, бокалы, графины, блюда и даже самовары эпохи историзма и модерна — прикоснуться к ним было сродни удовольствию от принятия хорошей пищи. Предметный мир наполнял смыслом каждое действие за столом — будь то завтрак, или кофе в одиночестве, или шумные посиделки за распитием пунша из большого серебряного сосуда и чарок, оформленных в одном стиле для дружной компании. Читая дарственные надписи на таких предметах, мы погружаемся в историю прошлого: спортивные соревнования на яхтах, юбилеи фирм, значимые события из жизни важных людей и т. п.

Вся эта роскошь и декоративность сказывались и на духовной жизни россиян, недаром в экспозиции немало предметов культа: кресты, оклады для икон, пасхальные яйца, которые для состоятельных владельцев стали такими же показателями статуса и вкуса, как и столовое серебро.

Впрочем, духовной жизни того времени посвящена в большей степени вторая выставка — «Небесные покровители земли Русской», размещённая в заалтарном зале на первом этаже, где собраны иконы рубежа XIX—XX веков.

Очень любопытно, как сражаются и находят взаимопонимание аскетичная древнерусская иконописная традиция, наработки реалистической академической живописи и манерность эпохи модерна; как различные иконописные школы, в том числе Строгановская, связанная с Сольвычегодском, дополняются авторским началом: в экспозиции среди прочих есть иконы, написанные крупнейшими художниками своего времени, например Михаилом Нестеровым.

В этом новая выставка перекликается с другой экспозицией, открытой в галерее к 300-летию Перми, — «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские»: тот же исторический период, тот же визуальный стиль, и даже имена иногда те же — так, произведения Нестерова есть в обеих экспозициях.

До момента открытия выставок имя коллекционера — собирателя декоративно-прикладного искусства и икон — не разглашалось, однако на вернисаж он явился самолично: Евгений Шильников, генеральный директор металлургического завода «Электросталь». Будучи деловым партнёром пермского моторостроительного комплекса, он выступил ещё и меценатом, сделав своеобразный подарок к 300-летию Перми.

Выставки предметов из коллекции Евгения Шильникова работают в Пермской художественной галерее до 17 сентября; таким образом, они будут в числе тех проектов, которые завершат выставочную деятельность в здании Спасо-Преображенского собора.

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