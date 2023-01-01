Максим Артамонов Власти пообещили открыть Пермскую художественную галерею в новом здании летом 2024 года Здание планируется сдать в эксплуатацию в декабре этого года Поделиться Твитнуть

По заверениям властей, Пермская художественная галерея откроется в новом здании на территории бывшего завода Шпагина летом следующего года. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

При этом, по словам чиновницы, новое здание галереи будет готово уже в декабре этого года.

«В 2024 году, летом, мы планируем первую выставку», — отметила министр.

О том, как будет организована новая экспозиция Пермской художественной галереи — читайте в нашей статье.

Напомним, переезд Пермской галереи начнётся в октябре. При этом экспозицию в здании Спасо-Преображенского собора планируется закрыть для посещений 1 октября. Незадолго до этого, 13-16 сентября, галерея примет Всероссийский музейный форум «Непредсказуемое прошлое: музейный экспонат как реконструктор эпохи». После этого планируются события для поклонников галереи, которые захотят попрощаться с привычной экспозицией в соборе.

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