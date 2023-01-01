Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Десять разделов, пять кабинетов Как будет организована новая экспозиция Пермской художественной галереи Поделиться Твитнуть

Пермская художественная галерея — один из главных туристических аттракционов столицы Прикамья. Каждый месяц через её залы проходит около 100 экскурсий, и каждая третья или четвёртая (в зависимости от сезона) — это приезжие: гости из городов Пермского края, других регионов России, а также иностранцы, особенно во время Дягилевского фестиваля и других важных культурных событий.

Сейчас, когда галерее предстоит переезд в новое здание, была разработана новая концепция постоянной экспозиции, над которой трудился огромный коллектив специалистов галереи и внешних экспертов. В распоряжении «Нового компаньона» есть этот солидный — 180 страниц — документ.

Авторы концепции подошли к переезду в новое здание как к возможности не только увеличить количество произведений искусства в постоянной экспозиции, но и обновить экспозицию идейно и технически: сделать доступной для всех категорий посетителей, снабдить новыми инструментами поиска и навигации — так, чтобы каждый гость мог самостоятельно составить индивидуальный маршрут передвижения по музею, создать дополнительные сервисы для посетителей. «Новое здание Пермской художественной галереи должно стать символом новой организации отношений, «четвёртой промышленной революции» в Перми, а также главной туристической дестинацией», — говорится в документе.

Первый этаж здания будет отдан посетительским сервисам, образовательному центру и временным экспозициям. Постоянная экспозиция начнётся на втором этаже. Её сквозные темы: «Коллекции и коллекционеры», «Вектор Пермь — Петербург — Париж», «Диалог традиционного и современного искусства» и «Вопросы новой эстетики».

Первый раздел экспозиции — «История создания музея и формирование коллекции. Отцы-основатели» (авторы концепции — президент галереи Надежда Беляева и искусствовед Тамара Шматёнок) — рассказ об истории галереи и личностях, сыгравших ключевую роль в формировании музея. Акцент делается на личности Николая Николаевича Серебренникова (1900—1966), которого авторы концепции называют «духовным наследником части разночинной интеллигенции, видевшей смысл жизни в бескорыстном служении, в том, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное». Будут представлены важные документы, фотографии, предметы, карты экспедиций, хроника событий.

Тема коллекционеров и формирования коллекции продолжится во втором разделе — «Строгановы. Вклад» (автор — Надежда Беляева, эксперт — кандидат искусствоведения, доктор исторических наук, исследователь истории рода Строгановых Сергей Кузнецов, Санкт-Петербург).

Строгановская экспозиция делится на две части: первая посвящена вкладу Строгановых в экономику и историю Прикамья, вторая связана со строгановским стилем — мирским и церковным. Фон для показа произведений искусства составят архитектурные пейзажи Прикамья, в структуре экспозиции будет выделена нейтральная зона (возможно, в форме мини-зала) для мультимедиа, большого видео об истории рода Строгановых от XVI века до XX столетия. Будет показано около 200 экспонатов: портретная живопись, иконы, лицевое шитьё, графика, церковная утварь, книги, а также интерактивные карты, видеоматериалы, копии документов.

Тему иконы и церковного стиля логично продолжает третий раздел экспозиции — «Древнерусское искусство» (авторы — искусствоведы Татьяна Сысоева и Ольга Старцева). В него войдут только иконы и церковная утварь: деревянная скульптура, как и в нынешней экспозиции, будет выделена в особый раздел.

Идея экспозиции — представление иконописи как органичного искусства своего времени, отражающего, помимо богословских, идейные, философские, этические и эстетические воззрения современников.

Примерное количество экспонатов раздела — 250, 70% из них — иконы, остальные — книги, литьё, церковные облачения.

Четвёртый раздел экспозиции — «История западноевропейского искусства в собрании русских коллекционеров» (автор — искусствовед Игорь Мартынов). Примерное количество экспонатов раздела — 120 произведений: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Пять частей экспозиции представляют европейские художественные школы: итальянскую, фламандскую, голландскую, французскую, австро-германскую. Основа — произведения живописи и графики: это мир, который «построил» художник. Каждая из национальных школ дополнена скульптурой и предметами декоративно-прикладного искусства, которые отражают не только особенности стилей и жанров каждой из школ, но и тенденции российского собирательства и коллекционирования XVIII—XX веков, знакомят с феноменом коллекционирования и личностями собирателей.

Именно здесь будет находиться большая матовая поверхность «Коллекции и коллекционеры», на которой будут выгравированы имена тех, чьи коллекции сегодня есть в собрании Пермской художественной галереи.

Пятый раздел постоянной экспозиции — «Галерея русского фарфора и стекла» (автор — искусствовед Александра Пестова) — один из самых насыщенных: около 500 экспонатов.

Фарфор представлен изделиями Императорского и частных заводов, купеческих и кресть­янских мануфактур; стекло — изделиями Императорского стекольного завода и частных заводов Мальцовых и Бахметьевых. Дополняют собрание авторские работы пермских художников-керамистов второй половины ХХ — начала ХХI века: Мацумаро Хана, Натальи Корчёмкиной, Инны Роговой и других.

В шестом разделе — «Русское искусство XVIII—XIX веков» (автор — искусствовед Нина Казаринова, эксперт — доктор искусствоведения Татьяна Юденкова, Москва) будут представлены художники-классики «первого ряда»: Александр Иванов, Иван Крамской, Илья Репин, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Архип Куинджи и другие, а также местные художники XIX — начала ХХ века: Верещагины, Худояров, Бронников, Сведомские. Всего раздел будет включать около 170 экспонатов, среди которых доминируют живопись и скульптура, но есть также графика, лубок и фарфор.

Седьмой раздел — «В поисках стиля. Искусство конца XIX — начала XX века» (авторы — искусствоведы Нина Казаринова и Ирина Андренко) — завершает экспозицию второго этажа. Он логически и хронологически примыкает к предыдущему. Примерное количество экспонатов — 100: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

В центре экспозиции — комплекс больших ваз в стиле модерн, а в целом экспозиция выстроена по стилям и хронологии рубежа веков по движению слева направо: импрессионизм, реализм, мифотворчество и русский стиль, модерн, символизм. Экспозиция предполагает первый и самый запоминающийся взгляд посетителя на большой иконостас работы Николая Рериха — он должен быть размещён прямо напротив входа в зал.

Переход со второго этажа на третий — высокое фойе, которое будет использоваться для экспонирования крупноразмерных скульптур.

На третьем этаже расположится восьмой раздел экспозиции — «История русского и советского искусства ХХ века». Над его концепцией трудились искусствоведы Ирина Андренко, Наталья Новопашина и Тамара Шматёнок, а в качестве экспертов выступили кандидат искусствоведения Надежда Плунгян и кандидат архитектуры Александра Селиванова (обе из Москвы).

Эта концепция — самая объёмная в составе документа и достойна отдельного разговора. Дело в том, что собрание галереи включает прекрасную по качеству коллекцию русской и советской живописи XX века, которая никогда не была прежде показана в постоянной экспозиции. Посвящённый ей раздел — это, по существу, новый музей. Авторам концепции пришлось структурировать весь объём экспонатов хронологически и тематически, уточнить и переразметить основные исторические и художественные акценты, выделить малоизвестные шедевры.

Решено было историзировать экспозицию: дополнить художественную часть документами — журналами по искусству, в том числе с разгромными статьями или с публикациями позже уничтоженных произведений, фотографиями, предметами, связанными с историей Перми. Новая экспозиция должна содержать представление о том, что картина — не иллюстрация к эпохе, а её метафора, её поэтическое и пластическое переосмысление.

Экспозиция разместится в двух залах. Первый будет разделён на несколько зон, которые будут отражать разнообразие тем (город, типажи эпохи, индустриализация, эвакуация) и полифоническое звучание художественных течений этого времени, специфику локальных школ (Москва, Ленинград, Пермь/Урал). Сквозные «прострелы», «окна» между сегментами позволят зрителям выстраивать визуальные связи между зонами экспозиции, находящимися в «диалоге».

В центре зала будут архитектурно выделены два полузамкнутых пространства, которые будут организовывать круговое движение посетителей: «Графический кабинет» — вытянутый камерный павильон, в котором могут быть представлены, регулярно меняясь, микровыставки, посвящённые графике 1920—1930-х годов, а также периодика, книги и документы; и «Павильон» — каре, посвящённое панно Александра Дейнеки «Знатные люди Страны Советов», созданному к Всемирной выставке 1937 года, и аналогичной парадной живописи середины 1930-х годов с включением документов, фотографий и мультимедиа, представляющих контекст создания панно и проведения выставки как значимого и очень показательного для искусства этой эпохи события (макет здания выставки, документы/дипломы участников, пресса того времени, материалы об истории Всемирных выставок и их роли в интернациональной политике). Этот парадный зал должен восприниматься как своего рода реконструкция обстановки советского павильона на выставке в Париже.

Во втором зале планируется экспонировать послевоенное искусство, обращение к исторической картине, соцреализм, искусство «оттепели», «суровый стиль» и искусство 1980-х годов. Этот зал решён как единое свободное пространство открытого хранения: сплошная развеска по стенам по хронологическому принципу; наиболее значимые произведения будут отнесены от стен на пилонах или подвесах ближе к центру. Единственное замкнутое, исключённое из этой системы — искусство нонконформистов, помещённое в небольшую комнату, смещённую вбок от центра зала. Пластический образ: цельное, нейтральное, монолитное искусство «больших живописных поверхностей» и изолированный микромир искусства, автономного от государства.

Общее количество экспонатов раздела — около 80, в том числе произведения пермских художников от Петра Субботина-Пермяка до Михаила Павлюкевича.

Особой частью восьмого раздела станет экспозиция художественных промыслов ХХ века (авторы концепции — Галина Кимвалова и Александра Пестова) с акцентом на камнерезные промыслы Пермского края. Экспозиция включает около 500 предметов: камень, художественный текстиль, керамика, стекло, эмали, витражи, гобелены, батик, художественный металл и ювелирное искусство. Эти предметы тоже впервые оказываются в постоянной экспозиции галереи — в настоящее время в ней нет раздела декоративно-прикладного искусства.

Авторские декоративно-прикладные произведения тематически смыкаются с девятым разделом экспозиции: «Народное искусство Пермского края. Дерево, нить, глина, металл» (авторы — директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова, искусствоведы Галина Кимвалова и Татьяна Сысоева).

Экспозиция народного искусства предполагается как общее пространство природы и человека, где представлен дуалистичный мир народных представлений, отражённый в предметном мире крестьян: иерархия и синергетичность, мужское и женское, высокое и прагматичное, мифологическое и обыденное.

Экспозиционный ряд включает в себя предметы традиционной материальной культуры: архитектурные детали, предметы интерьера, утварь и посуду, предметы, связанные с ткачеством и прядением, элементы традиционной одежды и обуви, инструменты для традиционных домашних ремёсел, вышивку, кружевоплетение, вязание — всего около 700 предметов.

Завершение экспозиции, её десятый раздел — «Пермская деревянная скульптура» (авторы концепции — директор Пермской галереи Юлия Тавризян, искусствоведы Ксения Зубакина и Ольга Старцева, фотохудожник Валерий Заровнянных).

Самая крупная коллекция деревянной скульптуры в России будет представлена в виде дизайнерской тотальной инсталляции, занимающей всё пространство двухуровневого зала. Затемнённое пространство с направленным светом должно создать атмосферу одновременно деревенского храма и сокровищницы. Пластический образ — пространство сакрального места, встреча с шедеврами; новое измерение отношений Бога и человека, сложная пермская идентичность, где христианство сплавляется с местными верованиями и ритуалами, соединение западноевропейского барокко с местными образами.

Инсталляция будет начинаться ещё до входа в зал. Длинный вход-лабиринт должен создать образ недоступных мест, непроезжих дорог, когда человек видит вещи не сразу: образы появляются постепенно. При входе в зал посетитель должен испытывать много эмоций — так называемый «вау-эффект». Инсталляция предполагает умный свет, который меняется по определённому алгоритму: ровное музейное освещение сменяется естественным светом, как в храмах. Впечатление дополнят звуки и голоса в наушниках и через устройства направленного звука.

Кроме скульптуры из храмов и часовен Перми и Пермского края, охватывающей период с конца XVII до начала XX века, в инсталляцию войдут произведения современного искусства на тему пермской деревянной скульптуры, а также элементы дополненной реальности, которые будут включаться через мобильное приложение при наведении телефона на предмет, — цифровые реконструкции храмов, съёмки с воздуха с видами мест, где бытовала деревянная скульптура.

Десять основных разделов экспозиции дополнят пять «кабинетов». «Бронекладовая», «Кабинет редкостей» и «Первый кабинет графики» расположатся на втором этаже, «Второй кабинет графики» и «Кабинет нумизматики» — на третьем.

«Бронекладовая» (автор концепции — Татья­на Сысоева) — это открытое хранилище изделий из драгоценных металлов: предметов XVIII—XX веков из золота и серебра, украшенных жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями. По своей принадлежности и по происхождению они очень разные: культовые предметы из храмов, вещи из бытового обихода, женские украшения и авторские произведения художников-ювелиров; всего около 300 предметов, отличающихся разнообразием ювелирных техник и высоким мастерством исполнения: скань, литьё, чеканка, эмаль, чернь. Вход в «Бронекладовую» предполагается по отдельным билетам в соответствии с правилами хранения драгоценных металлов.

«Кабинет редкостей» (авторы — Галина Кимвалова и Татьяна Сысоева) позволит впервые показать посетителям одну из первых коллекций в истории музея: малочисленные и редкие для провинциальных музеев предметы Античности, Древнего Египта (включая мумии II—I вв. до н. э.), искусства Среднего и Дальнего Востока — всего около 100 предметов.

«Кабинеты графики» (авторы концепции — искусствоведы Елена Когут и Наталья Новопашина) позволят впервые системно показать коллекцию гравюры и рисунка — одну из самых крупных в собрании галереи, но при этом одну из самых редко выставляемых: бумага не подлежит длительному экспонированию, поскольку разрушается от света и высокой температуры. Наличие кабинетов графики позволит обеспечить постоянное присутствие графического искусства в экспозиции при соблюдении требований к сохранности предметов за счёт сменных экспозиций и специального оборудования с выдвижными кейсами. В двух кабинетах будет представлено около 300 произведений оригинальной и печатной графики из России и Западной Европы: акварели и рисунки, книжная и журнальная иллюстрация (включая оригиналы, подготовительный материал, эскизы и варианты), карикатура и шарж, гравюры разных техник, плакат и лубок, монументально-декоративные и театрально-декорационные эскизы, книга художника, экслибрис и многое другое.

«Кабинет нумизматики» (автор концепции — хранитель коллекции нумизматики Вадим Лыгин) — это самый насыщенный раздел экспозиции: примерное количество экспонатов — 10 тыс. предметов, от монет VI века до н. э. до предметов начала ХХI века. В коллекцию входят монеты Древней Греции и Древнего Рима, Византии и средневековой Европы, Бранденбурга и Саксонии XVI—XVII веков, мусульманских династий и Китая, Японии, а также медали ХIХ — начала ХХ века из Франции, Германии, Австрии и других стран Европы, русские монеты ХV—ХХ веков, памятные наградные медали России ХVIII—ХХ веков, а также жетоны, нагрудные знаки полков русской армии и советские значки 1920—1930-х годов.

Показ предметов, иногда очень маленьких, предполагает несколько методов: в витринах, оснащённых специальной передвижной лупой; в выдвижных застеклённых горизонтальных кейсах; с помощью мультимедийных технологий, которые позволят рассмотреть монеты и увидеть их описание.

Фото предоставлены ПГХГ.

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