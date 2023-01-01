Максим Артамонов В преддверии переезда Пермская художественная галерея запустила новый проект Музей собирает истории гостей, зрителей и сотрудников Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Константин Долгановский

В Пермской государственной художественной галерее стартовал проект «С любовью, галерея», который продлится по 1 апреля. В этот период любой желающий может поделиться своей историей или воспоминанием, связанными с музеем. Проект запущен накануне переезда художественной галереи из Спасо-Преображенского собора, в котором она находилась 90 лет, в новое здание.

«Галерея считает очень важным собрать и сохранить воспоминания гостей, зрителей, сотрудников, партнёров об этом периоде жизни — ведь для многих пермяков и гостей города галерея и её нынешняя экспозиция в помещении собора являются неразделимыми. Поэтому мы запускаем проект «С любовью, галерея!», — сообщается на официальной странице учреждения в соцсетях.

Истории могут быть самыми разными — профессиональными и личными, длинными или совсем короткими. Они могут быть связаны с конкретными экспонатами, выставками, локациями или людьми.

Все воспоминания и впечатления, присланные участниками, будут собраны в отдельный архив на сайте музея. Авторов некоторых из них пригласят на интервью, чтобы они смогли подробнее рассказать о своём опыте и ощущениях от посещения галереи.

Самые удивительные и трогательные истории станут основой для документальных видеоновелл, которые будут сняты в Спасо-Преображенском соборе и показаны публике летом 2023 года.

Чтобы поделиться своим воспоминанием о галерее, пермяки могут заполнить гугл-форму по ссылке или отправить своё воспоминание на почту. Кроме этого, любой желающий может заполнить специальный бланк непосредственно в здании художественной галереи на стойке администраторов (Комсомольский проспект, 4).

Ранее сообщалось , что переезд Пермской галереи начнётся в октябре. Как уточнила для «Нового компаньона» директор галереи Юлия Тавризян, экспозицию в здании Спасо-Преображенского собора планируется закрыть для посещений 1 октября. Незадолго до этого, 13-16 сентября, галерея примет Всероссийский музейный форум «Непредсказуемое прошлое: музейный экспонат как реконструктор эпохи». После этого планируются события для поклонников галереи, которые захотят попрощаться с привычной экспозицией в соборе, но программа этих мероприятий пока не продумывалась.

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