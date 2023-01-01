Максим Артамонов Переезд Пермской художественной галереи в новое здание начнётся в октябре С этого месяца музей прекратит свою работу в Спасо-Преображенском соборе Поделиться Твитнуть

Пермская художественная галерея начнёт перевозить свои экспозиции из Спасо-Преображенского собора в новое здание в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Пермского края Аллу Платонову.

«До октября все гости города смогут посетить выставки и основные экспозиции, расположенные именно в соборе. С октября у нас в планах закрыться на упаковку находящихся в соборе экспонатов. Мы внимательно следим за ходом стройки, чтобы не закрывать галерею для публики раньше срока, чтобы сразу начать переезд и открыть первую выставку, как только новое здание будет введено в эксплуатацию», — сказала она.

Платонова отметила, что сейчас рассматривается вариант временного переезда экспозиций в другое здание, однако окончательно решение ещё не принято. Чиновница также заверила, что посетители смогут «абсолютно точно» прийти в галерею в соборе до конца октября и увидеть как временные выставки, так и постоянную экспозицию.

Напомним, краевые власти обещают завершить строительство нового здания галереи к концу 2023 года. Тогда же, в декабре, начнётся и переезд. Планируется, что выставочные пространства будут открывать постепенно в 2024 году. Объект возводится в рамках 300-летнего юбилея города.

Новое здание для художественной галереи строится на ул. Советской, 1 (территория бывшего Завода Шпагина). Его площадь составит около 21,6 тыс. кв. м — в семь раз больше имеющегося пространства. Рабочую документацию и строительство объекта ведёт российско-турецкая компания ООО «ЛимакМаращСтрой».

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