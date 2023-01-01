Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея закрывает постоянную экспозицию в соборе 3 октября Четыре выставки продолжат работу Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Пермская художественная галерея готовится к закрытию постоянной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

С 3 октября перестают работать отделы деревянной скульптуры, русского искусства и часть экспозиции западноевропейского искусства: начинается упаковка экспонатов к переезду во временное фондохранение, где коллекция будет находиться до окончания строительства нового здания на территории завода Шпагина.

В здании Спасо-Преображенского собора в это же время начнутся проектно-изыскательские работы и подготовка к реконструкции.

При этом четыре временные выставки: «Чугун. Уральская классика», «Небесные покровители земли русской», «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» и «Арка, балка, капитель» продолжат работу в здании собора до конца октября.

Точная дата окончания работы временных выставок зависит от графика проектно-изыскательских работ по реконструкции собора. В настоящее время руководство учреждения прорабатывает заключительные мероприятия для посетителей перед окончательным закрытием.

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