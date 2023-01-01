Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская галерея закрывает постоянную экспозицию в соборе 3 октября
Четыре выставки продолжат работу
Пермская художественная галерея готовится к закрытию постоянной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба музея.
С 3 октября перестают работать отделы деревянной скульптуры,
русского искусства и часть экспозиции западноевропейского искусства: начинается
упаковка экспонатов к переезду во временное фондохранение, где коллекция будет
находиться до окончания строительства нового здания на
территории завода Шпагина.
В здании Спасо-Преображенского собора в это же время
начнутся проектно-изыскательские работы и подготовка к реконструкции.
При этом четыре временные выставки: «Чугун. Уральская классика»,
«Небесные покровители
земли русской», «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России»
и «Арка, балка, капитель» продолжат работу в здании собора до конца октября.
Точная дата окончания работы временных выставок зависит от
графика проектно-изыскательских работ по реконструкции собора. В настоящее
время руководство учреждения прорабатывает заключительные мероприятия для
посетителей перед окончательным закрытием.
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