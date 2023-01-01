Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская галерея открывает последнюю выставку в старом здании
Каслинское литьё из Екатеринбурга приедет в обмен на пермскую деревянную скульптуру
С 15 сентября в Пермской художественной галерее начнёт работу выставка «Чугун. Уральская классика» (6+), которая познакомит пермяков с уникальной коллекцией каслинского художественного литья XIX-XX веков из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Выставка посвящена 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Перми и проводится в рамках обменного выставочного проекта между Пермской художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ): в Екатеринбурге с 27 мая по 30 июля демонстрировалась пермская деревянная скульптура из фондов Пермской галереи.
На выставке «Чугун. Уральская классика» будет представлено более 250 художественных изделий из чугуна: скульптурные композиции, бюсты, барельефы, статуэтки, вазы и другие предметы прикладного искусства, выполненные на Каслинском заводе в XIX-XX веках.
Центром экспозиции станет подлинная отливка знаменитой скульптуры «Россия» 1896 года по модели художника Николая Лаверецкого, которая впервые более чем за 50 лет покинет стены ЕМИИ.
«Россия» была представлена на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. Эта выставка стала историческим событием для Каслинского завода. Витрина завода в виде чугунного павильона-дворца по проекту Евгения Баумгартена поразила зрителей смелостью замысла и мастерством исполнения. Кыштымский горный округ, в который входил Каслинский завод, был отмечен высшей наградой — большой золотой медалью — по разделу «горное дело и металлургия».
Сегодня каслинский чугунный павильон является центром экспозиции Екатеринбургского музея и одним из немногих недвижимых экспонатов, поэтому он на пермской выставке показан не будет.
Кроме того, экспозиция познакомит с инструментами и технологиями художественной обработки металла, а также с историей и спецификой знаменитого каслинского литья через архивные документы и фотографии.
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