Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея открывает последнюю выставку в старом здании Каслинское литьё из Екатеринбурга приедет в обмен на пермскую деревянную скульптуру Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея

С 15 сентября в Пермской художественной галерее начнёт работу выставка «Чугун. Уральская классика» (6+), которая познакомит пермяков с уникальной коллекцией каслинского художественного литья XIX-XX веков из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Выставка посвящена 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Перми и проводится в рамках обменного выставочного проекта между Пермской художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ): в Екатеринбурге с 27 мая по 30 июля демонстрировалась пермская деревянная скульптура из фондов Пермской галереи.

На выставке «Чугун. Уральская классика» будет представлено более 250 художественных изделий из чугуна: скульптурные композиции, бюсты, барельефы, статуэтки, вазы и другие предметы прикладного искусства, выполненные на Каслинском заводе в XIX-XX веках.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея

Центром экспозиции станет подлинная отливка знаменитой скульптуры «Россия» 1896 года по модели художника Николая Лаверецкого, которая впервые более чем за 50 лет покинет стены ЕМИИ.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея

«Россия» была представлена на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. Эта выставка стала историческим событием для Каслинского завода. Витрина завода в виде чугунного павильона-дворца по проекту Евгения Баумгартена поразила зрителей смелостью замысла и мастерством исполнения. Кыштымский горный округ, в который входил Каслинский завод, был отмечен высшей наградой — большой золотой медалью — по разделу «горное дело и металлургия».

Сегодня каслинский чугунный павильон является центром экспозиции Екатеринбургского музея и одним из немногих недвижимых экспонатов, поэтому он на пермской выставке показан не будет.

Кроме того, экспозиция познакомит с инструментами и технологиями художественной обработки металла, а также с историей и спецификой знаменитого каслинского литья через архивные документы и фотографии.

Ожидается, что выставка продолжит работу после 1 октября, когда постоянная экспозиция галереи закроется для упаковки экспонатов в преддверье переезда в новое здание. Точная дата завершения работы «Уральской классики» пока не определена.

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