Алёна Бронникова Пермякам напомнили о расширении зоны платной парковки со следующей недели Со 2 октября в зону № 101 войдут пять участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 2 октября, в Перми продолжится поэтапное расширение зоны платной парковки. Об этом жителям напоминает администрация города.

В тарифную зону № 101 платных парковок попадут пять участков по ул. Плеханова — от ул. Луначарского до ул. Петропавловской, по ул. Петропавловской — от ул. Плеханова до ул. Крисанова, по ул. Ленина — от ул. Плеханова до ул. Крисанова, по ул. Екатерининской — от ул. Плеханова до ул. Крисанова и по ул. Луначарского — от ул. Плеханова до ул. Крисанова. Стоимость паркинга составит 20 руб. в час.

«Автомобилисты на длительное время занимают парковочные места вдоль дорог, поэтому сотрудникам и посетителям близлежащих организаций сложно поставить автомобиль. Целесообразно сделать парковку на отдельных участках муниципальной земли платной, чтобы предоставить равные права всем автовладельцам», — объясняют в мэрии.

С начала следующей недели начнут работать две плоскостные муниципальные парковки в зоне № 201. Они расположены в районе дома № 1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина), а также рядом со зданиями № 21 и 23 по ул. Попова. Плата за использование места будет взиматься только за шесть часов непрерывного паркинга, независимо от фактически проведённого времени на этой площадке.

Оплатить услугу можно несколькими способами: на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, через SMS-сообщения, банковской картой в паркомате или с помощью абонемента.

О расширении зоны платой парковки в мэрии сообщили в июле. Увеличение площади было решено провести в два этапа. Первый этап запустили 14 августа, второй планировался с 2 октября.

«Новый компаньон» сообщал о планах продолжать расширение платной парковочной зоны. Ещё несколько участков включат в её границы с 1 ноября и 1 января.

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