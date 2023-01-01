Алёна Бронникова На подъезде к Перми вечером 26 сентября произошло смертельное ДТП Водитель грузовика сбил пешехода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми произошло ещё одно смертельное ДТП с участием пешехода. Полиция Прикамья сообщает, что вечером 26 сентября водитель автомобиля Isuzu Forward 1959 года рождения сбил женщину на подъезде к городу.

«Водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1966 года рождения. По предварительной информации, последняя вышла на проезжую часть без цели перехода», — сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Уточняется, что авария произошла на 508 км трассы «Подъезд к г. Перми от автодороги М7-Волга». Женщина получила смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение.

За последние три дня эта авария стала третьей с участием пешеходов. В воскресенье вечером на ул. Светлогорской в Перми под колёса автомобиля попали два пешехода, переходившие дорогу на разрешающий сигнал светофора. Девушка 17 лет от полученных травм скончалась на месте, а второго пострадавшего, 18-летнего молодого человека, доставили в больницу. Водитель скрылся с места, но позже его задержали. На виновного заведено уголовное дело.

В понедельник, 25 сентября, в результате ДТП в Ленинском районе краевой столицы погиб неизвестный мужчина. Он двигался по ул. Спешилова в направлении ул. Борцов Революции. Пешехода, когда его сбила женщина за рулём Renault Duster.

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