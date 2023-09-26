В Перми автомобиль насмерть сбил пешехода на дороге ГИБДД устанавливает личность погибшего Поделиться Твитнуть

Ранним утром в понедельник, 25 сентября, в Ленинском районе Перми произошло ДТП, в котором погиб неизвестный мужчина. Об это сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в 04:45 на дороге по ул. Спешилова в направлении ул. Борцов Революции. Пешехода, двигавшегося по дороге, сбила женщина за рулём Renault Duster.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

Накануне в Кировском районе Перми мужчина на пешеходном переходе сбил двух молодых людей, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. В результате аварии погибла 17-летняя девушка. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан полицией по горячим следам.

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