Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Линейку юбилейных событий Перми в октябре продолжат кинофестивали и театральные премьеры По-прежнему большинство событий – из числа традиционных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре продолжатся культурные события, входящие в программу юбилея «Пермь-300». О них на заседании правительства Пермского края рассказала заместитель краевого министра культуры Вера Рябкова.

Продолжается театральный фестиваль «Золотая маска» в Перми». На очереди – спектакль Александринского театра (Санкт-Петербург) «Товарищ Кисляков» (18+), победивший в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме» в 2022 году. Представления состоятся 3 и 4 октября. 7 и 8 октября Малый драматический театр – Театр Европы (Санкт-Петербург) представит сценическую версию романа «Братья Карамазовы» (16+) в легендарной постановке режиссёра Льва Додина и художника Александра Боровского.

В число юбилейных событий входят и две выставки Пермского краеведческого музея «Пермский след» (0+) – об известных людях, в разное время уехавших из Перми, но не утративших связь с городом, считавших и считающих себя пермяками; а также «…И птичка вылетает» (0+) – об истории фотографической техники, где представлены стеклонегативы, фотоплёнки, старинные фотокамеры, а также фотографии и фотоальбомы. Обе выставки расположатся в Доме Мешкова, выставка старинного фото уже работает с 1 сентября и продолжит работу до конца января 2024 года, выставка о замечательных людях откроется 6 октября.

Одним из главных событий октября станет фестиваль импакт-кино «Лампа», который пройдёт 5-7 октября в iMall «Эспланада». В программе события – конкурс по восьми номинациям среди фильмов и видео разного формата. Впервые в этом году события фестиваля пройдут не только в Перми, но и в Кунгуре, Краснокамске и Добрянке. Ожидается приезд около 300 гостей.

4-6 октября в Перми пройдёт Второй всероссийский конкурс педагогического мастерства преподавателей хореографии и концертмейстеров имени Людмилы Сахаровой. Его цель – выявление и презентация лучших преподавательских и концертмейстерских практик в сфере преподавания хореографии.

Традиционный журналистский конкурс на лучшее освещение военно-патриотической темы «Щит России» пройдёт в Перми уже в 26-й раз. В этом году он посвящён Году педагога и наставника, и его главная тема – пропаганда и изучение российской военной истории. Фестиваль пройдёт онлайн 3-7 октября.

Примерно в те же даты, 4-6 октября, на базе ПГНИУ пройдёт мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных, В нынешнем году эти события проходят в трёх регионах: Хабаровском крае, Астраханской области и Пермском крае. По традиции мероприятия‑спутники Конгресса молодых учёных направлены на вовлечение российского научного сообщества в решение важнейших задач региона, в котором проходит событие, – от ЖКХ до экологии. Участники будут работать в проектных группах, предлагая решение некоторых ключевых для региона задач. В финале конкурса состоится защита проектов перед жюри маститых учёных.

В череду юбилейных событий вписалась и первая оперная премьера сезона – «Человеческий голос» (16+) Франсиса Пуленка в Пермском театре оперы и балета 21 и 22 октября. Спектакль станет бенефисом оперной звезды Надежды Павловой.

Октябрь завершится большим всероссийским событием: с 23 октября по 2 ноября в Перми состоится «Искусство – технологии – спорт», олимпиада-триеннале, которая проходит с 2022 по 2024 год. В 2023-м состоится второй этап – финал олимпиады «Технология успеха». Участниками станут 800 детей со всей страны, показавших лучшие результаты на отборочном туре.

Кроме того, до конца года ожидается проведение фестиваля киностудии «Союзмультфильм» (0+), но его даты ещё не определены.

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