Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский краеведческий музей завершает юбилейную выставочную трилогию
«Пермский след» расскажет о пермяках, прославивших город за его пределами
В Доме Мешкова 6 октября открывается заключительная выставка трилогии «Пермь замечательных людей» (0+), приуроченной к 300-летию города.
На протяжении года музей рассказывает о замечательных
пермяках. Первая выставка,
открывшаяся ещё в августе 2022 года, рассказывала о тех, кто не был пермяком по
рождению, но раскрылся и оставил свой след в Перми. Вторая выставка, работавшая с
апреля нынешнего года, называлась «Где родился, там и пригодился» (0+) – речь в
ней шла о тех, кто всю жизнь провёл в родном городе и здесь создал нечто
выдающееся.
Заключительная выставка проекта получила название «Пермский
след» и рассказывает об известных людях, в разное время уехавших из Перми,
но не утративших связь с городом, считавших и считающих себя пермяками.
Среди них, например, один из основателей Русской Палестины и
Православного Палестинского общества архимандрит Антонин (Андрей Капустин),
философ и политик Пётр Струве, актёр и режиссёр Георгий Бурков, композиторы
Иван Ларионов и Евгений Крылатов, писатели Леонид Юзефович и Анатолий Королёв,
музыканты Павел Милюков и Елена Корженевич, юный пианист, победитель телевизионного
конкурса «Синяя птица» Лев Бакиров.
Отдельный раздел выставки посвящён освоению пермяками
целинных земель в середине 1950-х. Среди его экспонатов – детские рисунки
о целине.
В экспозиции представлены личные вещи героев выставки и
предметы из фондов Пермского краеведческого музея, многие из которых можно
будет увидеть впервые, а также отрывки из фильмов, снятых известными пермскими
режиссёрами.
На вернисаже среди гостей ожидаются родители Павла Милюкова
и Елены Корженевич, родственники конструктора Юрия Калачникова.
В конце октября в Доме Мешкова планируется концерт Льва
Бакирова.
Выставка будет работать до февраля 2024 года.
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