Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей завершает юбилейную выставочную трилогию «Пермский след» расскажет о пермяках, прославивших город за его пределами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Доме Мешкова 6 октября открывается заключительная выставка трилогии «Пермь замечательных людей» (0+), приуроченной к 300-летию города.

На протяжении года музей рассказывает о замечательных пермяках. Первая выставка, открывшаяся ещё в августе 2022 года, рассказывала о тех, кто не был пермяком по рождению, но раскрылся и оставил свой след в Перми. Вторая выставка, работавшая с апреля нынешнего года, называлась «Где родился, там и пригодился» (0+) – речь в ней шла о тех, кто всю жизнь провёл в родном городе и здесь создал нечто выдающееся.

Заключительная выставка проекта получила название «Пермский след» и рассказывает об известных людях, в разное время уехавших из Перми, но не утративших связь с городом, считавших и считающих себя пермяками.

Среди них, например, один из основателей Русской Палестины и Православного Палестинского общества архимандрит Антонин (Андрей Капустин), философ и политик Пётр Струве, актёр и режиссёр Георгий Бурков, композиторы Иван Ларионов и Евгений Крылатов, писатели Леонид Юзефович и Анатолий Королёв, музыканты Павел Милюков и Елена Корженевич, юный пианист, победитель телевизионного конкурса «Синяя птица» Лев Бакиров.

Отдельный раздел выставки посвящён освоению пермяками целинных земель в середине 1950-х. Среди его экспонатов – детские рисунки о целине.

В экспозиции представлены личные вещи героев выставки и предметы из фондов Пермского краеведческого музея, многие из которых можно будет увидеть впервые, а также отрывки из фильмов, снятых известными пермскими режиссёрами.

На вернисаже среди гостей ожидаются родители Павла Милюкова и Елены Корженевич, родственники конструктора Юрия Калачникова.

В конце октября в Доме Мешкова планируется концерт Льва Бакирова.

Выставка будет работать до февраля 2024 года.

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