Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Жизнь замечательной Перми В Пермском краеведческом музее открылась выставка о «приезжих пермяках» Поделиться Твитнуть

Выставка «Пермь замечательных людей» (0+) — скорее, познавательная, чем зрелищная: в этом «виноваты» и небольшие размеры выставочного зала в Доме Мешкова, и предмет экспозиции — рассказ о замечательных людях, которые не были пермяками по рождению, но волею судеб прибыли в Пермь, здесь раскрылись и реализовались, прославились и прославили город, в котором жили. Речь идёт не о тех, кто был здесь недолго, например, в эвакуации, как Арам Хачатурян, Валентин Каверин или Лиля Брик; нет, выставка, подготовленная к 300-летию Перми, — о тех, кто стал по-настоящему пермским, врос в эту почву и здесь прижился.

Такие люди были на протяжении всей 300-летней истории города, начиная от Карла Модераха — «эталонного» губернатора, который все 15 лет на этом посту «цивилизовал» Пермь: улучшал генеральный план города, строил дороги и т.п. Приезжими были и Николай Мешков, в доме которого разместились нынче музей и выставка, и знаменитейший пермский архитектор Александр Турчевич, и великий химик Евграф Тупицын, открывший способ получения фосфора, и многие другие бесспорно уважаемые пермские деятели XIX и начала ХХ веков.

Михаил Воскресенских

На протяжении ХХ века в Перми было несколько волн эмиграции. Одна из них связана с Первой мировой войной: именно тогда в Перми оказалась профессура, заложившая основы научных школ Пермского университета, в том числе биолог Александр Генкель. В 1930 — 50-е годы прошла могучая волна репрессированных. Надо честно сказать: об этих «понаехавших» в экспозиции почти ничего не сказано. Нет здесь ни культового музыканта, одного из основоположников советского джаза Генриха Терпиловского, ни первого худрука Пермского хореографического училища Екатерины Гейденрейх — никого из тех, кто жил в Перми потому, что въезд в города Центральной России был им запрещён. Лишь об археологе Отто Бадере деликатно написано, что в 1941 году он оказался на Урале «на стройке», потому что был этническим немцем.

С чем связана такая уклончивость и избирательность, нам неизвестно.

Огромная волна приезжих связана с эвакуацией в годы Великой Отечественной войны. Очень многие из тех, кто оказался в эвакуации в самом юном возрасте, остались здесь навсегда, а некоторые, даже вернувшись после окончания войны на родину, через некоторое время снова приезжали в Пермь. Именно это произошло с Александром Грузбергом, первым переводчиком «Властелина колец» Толкина, одним из тех немногих героев выставки, которые присутствовали на вернисаже. Первый раз он оказался в Перми, когда ему было четыре года — семья, эвакуированная из Одессы, встретила новый, 1942-й год, сидя на полу вокзала «Пермь II». После войны Грузберги вернулись в Одессу, но их родственники остались в Перми, и именно поэтому юный Александр после окончания школы отправился в Пермь поступать в университет.

Выставка «Пермь замечательных людей»

Михаил Воскресенских

С этой поездкой связан жизненный анекдот, который переводчик рассказал на вернисаже. Когда он, отстояв огромную очередь, в 1955 году в Одессе попросил билет до Молотова, кассирша долго ворчала, долго искала нужную станцию и в результате потребовала с него сумму денег втрое большую, чем он рассчитывал. Разобравшись, выяснили, что станции «Молотов» не существует, и кассирша выписала билет в посёлок Молотово на Дальнем Востоке. Ошибка была исправлена, и Александр получил билет до Перми… До Перми I, поскольку «первая» явно главнее «второй». И вот поезд прибыл на Пермь II, и выяснилось, что он дальше не идёт! Проводница объяснила, что пассажир с билетом до Перми I должен выйти, отстоять очередь в кассе, закомпостировать билет и ждать поезда до своей станции… К счастью, на вокзале абитуриента встречали родственники, и ехать на Пермь I не пришлось.

Волна эвакуации принесла в Пермь не только людей, но и предприятия: так, в 1941 году инженер Анатолий Солдатов организовывал эвакуацию в Пермь московского завода № 33, в результате чего Пермь получила мощный производственный узел, а Солдатов стал директором моторостроительного завода, на который позже прибыли другие знаменитые «понаехавшие»: Павел Соловьёв, Виктор Карпман, Михаил Соколовский — инженеры и изобретатели, столпы советского моторостроения.

Многие пермские писатели и художники — тоже не пермяки по рождению: Владимир Воробьёв, Лев Правдин, Лев Кузьмин, Анатолий Тумбасов… Посвящённые им витрины — самые заметные из всех: здесь есть и картины, и книги, тогда как в основном на выставке — тексты и фотографии.

Самая яркая и запоминающаяся витрина — та, где говорится о Пермском театре оперы и балета. «Архитекторы» золотого века пермского балета — хореограф Николай Боярчиков и педагог Людмила Сахарова — как раз из «понаехавших». Опере тоже повезло: режиссёр Георгий Исаакян, сделавший оперу в Перми модным искусством, и многие солисты — из приезжих, а певица Татьяна Каминская, чей костюм Кармен украшает экспозицию, даже присутствовала на вернисаже.

Есть в экспозиции и интерактивный элемент — карта, на которой посетители могут делать отметки на тех городах, откуда они приехали в Пермь. Сотрудникам музея приходится эту карту регулярно очищать — очень много в Перми «понаехавших», мест не остаётся.

Михаил Воскресенских

Выставка «Пермь замечательных людей» будет работать до февраля 2023 года, а затем её сменит вторая часть проекта — экспозиция о тех, кто родился в Перми, по воле судьбы отсюда уехал, но прославил город своего рождения выдающимися успехами в других городах и странах.

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