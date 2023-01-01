Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Где родился, там и пригодился» В Пермском краеведческом музее открылась вторая выставка юбилейного проекта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краеведческого музея

В юбилейный для Перми год многие говорят о великих пермяках: в театре, в кино, в оформлении ярмарки произведений искусства… Но лишь Пермский краеведческий музей подошёл к этой теме исчерпывающе и структурированно. 19 апреля в Доме Мешкова открылась вторая часть выставочной трилогии «Пермь замечательных людей», которая получила название «Где родился, там и пригодился». Понятно, что речь идёт о людях, которые родились в Перми и здесь же продолжили жить и трудиться, принося славу городу и себе.

Творческие люди — беспокойный народ, склонный к перемене мест. Если в первой части выставочного проекта, посвящённой тем, кто родился не в Перми, но именно с Пермью связал свою судьбу и работу, было около 30 персонажей, то здесь — всего девять, но каждый — повод для большого рассказа; и так получилось, что многие по роду деятельности были связаны с музеем.

Так, первым в экспозиции (если следовать слева направо, по часовой стрелке) находится стенд о Павле Николаевиче Серебенникове — знаменитом враче-гигиенисте, одном из пионеров санитарной медицины, а также — основателе пермского научно-промышленного музея, из которого вышли и нынешний краеведческий музей, и художественная галерея, и даже зоопарк. На этом стенде много примечательных экспонатов, в том числе трость Павла Николаевича с эффектной рукоятью в виде змеи, которая могла использоваться в качестве линейки.

Впервые в этой экспозиции представлены материалы о Фёдоре Николаевиче Панаеве, первом климатологе Перми, одном из основателей Пермского зоопарка. Вести метеорологические наблюдения Федор Панаев начал в 1882 году и в течение 52 лет не прерывал их ни на один день. В витрине в выставочном зале Дома Мешкова — этот незабываемый гроссбух, великий, многостраничный и очень аккуратный дневник наблюдений.

Фото: пресс-служба Пермского краеведческого музея

Екатерина Васильевна Пермякова — культовое имя для пермских музейщиков: это «мама» пермского мамонта, основатель пермской палеонтологии. Под её руководством летом 1927 года в Верещагинском районе скелет мамонта был раскопан, а в 1946 году она же руководила сборкой и реставрацией скелета. Эту работу до сих пор специалисты считают эталонной. На выставке представлены документы и фотографии Пермяковой, а также некоторые из эффектных окаменелостей из музейной коллекции.

Фото: пресс-служба Пермского краеведческого музея

Ещё один основатель исследовательской школы — археолог Владимир Антонович Оборин, экспедициям которого музей обязан многими экспонатами, в том числе предметами пермского звериного стиля, о чём красноречиво напоминает выставочная витрина.

Елена Александровна Спешилова… Ещё одно абсолютно культовое для всех историков, краеведов и локальных патриотов имя, автор основополагающей книги «Старая Пермь». Грустное чтение: дома с историей, так подробно и любовно описанные Спешиловой, исчезают из реальности один за другим. Когда Елена Александровна собирала материалы для книги, она гуляла по Перми, делала наброски, фотографировала здания и улицы, а также собирала газетные публикации на краеведческие темы. Всё это она размещала в детских альбомах для рисования, и вот они, эти легендарные альбомы — на стенде, посвящённом писательнице.

Журналист и краевед Борис Никандрович Назаровский — это, можно сказать, отец нашего нынешнего праздника. Именно он вместе с Савватием Гинцем предложил отсчитывать возраст Перми не с 1781 года — даты подписания Екатериной II указа о создании губернского города Пермь, — а с 1723 года, с момента, когда Василий Татищев заложил Егошихинский медеплавильный завод. Учёные-историки во главе с ректором Пермского университета Фёдором Горовым резко возражали, но желание отметить в 1973 году 250-летие Перми было так сильно, что Назаровский победил и дату утвердили. До юбилея он, увы, не дожил: умер в 1972-м в возрасте 68 лет.



Как истинный пермский патриот Назаровский коллекционировал изображения медведей, и часть этой коллекции — статуэтки и открытки — показана на выставке.

Ещё один абсолютно культовый персонаж среди героев выставки — кинорежиссёр и оператор Михаил Заплатин, признанный одним из величайших режиссёров-анималистов мира. Его фильмы о природе Урала постоянно шли на центральном телевидении Советского Союза — в популярных передачах «В мире животных» и «Клуб кинопутешественников» — и участвовали в программах больших кинофестивалей, в том числе международных. В Пермском книжном издательстве вышло около десятка его книг, посвящённых путешествиям по Северному и Приполярному Уралу, обильно иллюстрированных его же фотографиями. Он был первым кинематографистом, который заснял Маньпупунёр, Дивью пещеру и Северо-Екатерининский канал. Именно он показал людям эти чудеса природы, с его кинокадров началось увлечение туристов Северным Уралом.

В экспозиции в Доме Мешкова — походные вещи кинематографиста, а вообще Пермский краеведческий музей располагает ценнейшим фондом Заплатина: именно в музей его дочь сдала иноплёнки, которые хранились дома под кроватью. Этих уникальных киноматериалов нет больше нигде.

Студия документального кино «Пермтелефильм» была родным детищем Заплатина. Когда в 1997 году студию решили закрыть, режиссёр-фронтовик (во время Великой Отечественной войны он был штурманом бомбардировочной авиации), нацепив все ордена, отправился на приём к губернатору Геннадию Игумнову, чтобы попытаться спасти студию, и прямо в губернаторском кабинете умер — острый инфаркт.

Художник Алексей Зеленин, может быть, не самый известный «великий пермяк», но это именно он создал знаменитый мемориальный комплекс в Ныробе — часовню на месте ямы, в которой в 1601 году держали боярина Михаила Никитича Романова, и великолепную ограду вокруг памятного места с майоликовыми панно в стиле русского модерна. Туристы, добирающиеся до этого северного посёлка, диву даются, откуда такая красота в такой глуши. В экспозиции в Доме Мешкова среди прочих предметов есть и оригинальные изразцы с этой ограды.

Наконец, ещё один учёный среди «великих пермяков» — основоположник пермской историографии Александр Алексеевич Дмитриев, автор более чем 140 научных работ по истории Пермского края, которые он издавал за свой счёт. Главный его труд — «Пермская старина». Из первоначально планировавшихся 12 томов автор, проживший всего 48 лет, успел издать лишь восемь.

Посетителей выставки «Где родился, там и пригодился» наверняка привлечёт ещё одна витрина — там выставлены текстильные портреты, которые посетители создавали на мастер-классах под руководством главного хранителя Пермского краеведческого музея Надежды Горшковой. Обещано было, что портреты будут объединены в панно, но они выставлены в разрозненном виде. Тем не менее, очень увлекательно играть в угадайку: пытаться узнать запечатлённого в текстиле «великого пермяка» и свериться с этикеткой. Некоторые очень узнаваемы.

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