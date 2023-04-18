Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «…Мы все — пассажиры» Традиционный художественный салон «Арт-Пермь» открылся в новом формате Поделиться Твитнуть

Фото: Влад Нелюбин/Pro Expo

Любимая пермяками ярмарка произведений искусства «Арт-Пермь» в этом году празднует юбилей: она проходит в 25-й раз. Это удивительно долгий срок жизни для выставочного проекта, задуманного и реализованного ещё в 1990-е, пережившего несколько руководителей и кураторов, а также масштабный переезд на новое место. Нынче тоже «переживательный» период: выставочный оператор «Пермяка ярмарка» сменил название, и площадки для работы, переформатировал проекты.

Ребрендинг коснулся и самого популярного детища бывшей «Пермской ярмарки» (ныне Pro Expo) — «Арт-Перми». Команда выставочного оператора дважды проводила арт-салон в Санкт-Петербурге под названием «Понаехали!», и решено было это название и питерский опыт организации выставок применить в Перми.

Выставка «Понаехали! Арт-Пермь XXV» открылась 18 апреля в выставочном центре «Пермь Экспо» сразу на двух этажах и всего на пять дней: 23 апреля она закрывается. Что же отличает «новую» «Понаехали» от «старой» «Арт-Перми»?

Содержательно — ничто. Набор художников, эстетика, выставочная политика принципиально не изменились. Изменился дизайн помещения — кардинально и в лучшую сторону. Вместо скучно упорядоченных рядов выставочных стендов появился увлекательный лабиринт с несколькими яркими акцентами.

Тема движения, путешествия, вытекающая из нового названия проекта, явлена «грубо и зримо». Входная группа кроме прочих элементов включает огромный аэроплан — старинный, с крыльями «этажеркой» и винтом, нависающий над «взлётной полосой», направляющей посетителей вглубь экспозиции. Справа и слева от аэроплана стоят картонные «пассажиры» с чемоданами, и сама воздушная машина тоже состоит из этих картонных чемоданов.

Юлия Баталина

Вообще, чемоданы — красные и белые — это главный элемент оформления выставки — детища неукротимой фантазии Владимира Гурфинкеля и Ирэны Ярутис. Чемоданы сопровождают все выставочные стенды: на них в виде наклеек — имена авторов, названия галерей и городов, откуда участники выставки «понаехали»; рамы для произведений в больших арт-проектах, таких, например, как «Город в лицах» Анны Вдовиной, тоже выполнены в виде чемоданов.

Карикатурист Алексей Кивокурцев — один из участников выставки — поиронизировал над «чемоданоманией»: на «своём» чемодане он изобразил «наклейку» с надписью «Это искусство или можно выкинуть?» — очень откровенное мнение по поводу некоторых выставленных работ.

Интересные визуальные перспективы, гарантирующие эффектную подачу главных экспонатов, привлекательные фотозоны — всё в экспозиции выверено. Иногда кажется, что оформление выставки — это тоже арт-объект, точнее, арт-проект с множеством объектов: например, лодка «Смысл жизни» — ещё одно средство передвижения, на фоне которого посетители активно фотографируются.

Владимир Гурфинкель и Ирэна Ярутис не ушли от соблазна темы «Пермь замечательных людей»: портреты и имена великих пермяков несколько навязчиво сопровождают посетителей — то Пастернак смотрит с какого-то очередного чемодана, то Дягилев, а то целая стена портретов возвышается.

Юлия Баталина

Пространство арт-салона само по себе такое эффектное, что затмевает содержание; и всё же: что можно увидеть на стендах обновлённой «Арт-Перми»?

Центральную часть первого этажа занимает «Худпром» — кураторский проект пермских художниц Марии Колывановой и Ксении Козловой, ностальгический оммаж соцреализму, воспевающему «будни великих строек». Несмотря на то, что сами девушки смотрят на «индустриальную» живопись с постмодернистским прищуром — вспомнить хотя бы известный «Пролетарский натюрморт» Ксении Козловой с портретом Ленина и грубыми рабочими башмаками, — но картины других авторов проекта выглядят слишком буквальным следованием образцам «правильной» живописи полувековой давности.

Несколько ближе к входу расположился уютный стенд Татьяны Нечеухиной, продолжающей и развивающей свою стержневую тему женской судьбы и женского характера — на сей раз не только в живописи, но и в текстильных коллажах. Из новых работ особенно примечателен автопортрет на фоне Перми: в центре художница изобразила себя на фоне красных букв «НЕ ЗА» — фрагмента известной надписи, а вокруг в виде клейм — пермские пейзажи, не открыточные, а очень личные.

Рядом с Нечеухиной — ещё один «женский» стенд: Анастасия Попова выступает со своей медитативной серией «More Море», которая уже была с успехом показана в Центральном выставочном зале. Несмотря на то, что развеску картин этого автора на «Арт-Перми» вряд ли можно признать удачной (они находятся на двух сторонах внутренней стены, что разбивает очень цельную серию), но всё же умиротворяющее и просветляющее воздействие этих минималистичных пейзажей необоримо.

Юлия Баталина

Дочь Татьяны Нечеухиной Ева Нурулина тоже участвует в выставке — в проекте «Детский мир», объединившем работы начинающих художников, иногда вполне зрелые, вопреки возрасту авторов. Среди прочих в этой подборке присутствуют произведения Виктории Ушаковой, уже достаточно известной благодаря работам из дрифтвуда — выловленного из воды дерева. Здесь она этот материал не использует, но по-прежнему верна коллажу.

Та же художница вместе с Юрием Шикиным, Ией Милашиной и другими известными мастерами участвует в проекте «Ветры, ангелы и люди», с которым на арт-салоне впервые выступает частная филармония «Триумф», с осени прошлого года работающая в качестве выставочной площадки. К экспозиции на «Арт-Перми» команда Сергея Аристова подошла концептуально: все работы оформлены единообразно — помещены на ткань в центре просторных деревянных рам, и сам арт-директор «Триумфа» выступил в роли художника с работой «Моя молитва»: это, говоря попросту, чёрный квадрат, вызвавший на вернисаже активное желание сфотографироваться на фоне парафраза «иконы супрематизма».

Присутствие «Триумфа» на арт-салоне радует, поскольку большинство культурных институций Перми на этот раз участия в его работе не принимают. Нет здесь ни государственных музеев, ни известных частных галерей, кроме «Пермского периода», который показал работы уроженки Губахи Светланы Мищенко-Сапсай, живущей ныне в Тольятти, — живопись в стилистике «новой сказочности», главным автором которой является петербуржец Пётр Фролов, тоже, разумеется, получивший стенд на «Арт-Перми».

Директор Пермской галереи Юлия Тавризян объяснила нежелание пермских музейщиков сотрудничать с «Арт-Пермью» отсутствием музейных условий в помещении выставочного центра на шоссе Космонавтов, 59, — раньше, когда выставки проходили на бульваре Гагарина, такое сотрудничество практиковалось.

Юлия Баталина

Пермское отделение Союза художников РФ, по традиции, получило большой стенд в самом центре салона — экспозиция в соответствии с общей концепцией выставки нынешнего года называется «Зал ожидания». Это традиционная для творческого союза сборная выставка, в которой участвуют работы более чем 50 авторов — живопись, камень, керамика, бронза.

Из «понаехавших» существенную часть уже традиционно составляют художники из Казани с яркими и профессиональными работами, вполне традиционными, но приятно тронутыми этническим колоритом.

Неожиданно существенно присутствие в экспозиции скульпторов из Бурятии с коллекцией патинированной бронзы: экзотические персонажи Надежды Супониной, Юрия Цырендашиева и Петра Гармаева иногда трогательны, иногда брутальны, но обязательно выдержаны в популярной национальной эстетике, где гротеск сочетается с восточной умилительностью в духе японских аниме. Наиболее известен этот стиль работами ювелира Даши Намдакова, однако камерные скульптуры его коллег тоже очень аттрактивны.

С бурятской делегацией связан один из скандальных эпизодов нынешней «Арт-Перми»: некий чиновник из этого буддийского региона выразил недовольство работой пермского дизайнера Игоря Горячева «Истина внутри» — инсталляцией из гипсовых статуэток Будды, причудливо раскрашенных. Там был, например, Будда в «костюме» штурмовика из «Звёздных войн». Пойдя навстречу оскорблённым чувствам гостя, инсталляцию сначала замаскировали, а потом и заменили горой картонных чемоданов, однако название «Истина внутри» оставили.

Посетители «Арт-Перми» могут ставить «лайки» понравившимся стендам: все входящие получают стикеры, которые наклеивают на картонные чемоданы полюбившихся авторов; чемодан Игоря Горячева усыпан «лайками» особенно щедро. Вряд ли посетителям так полюбилась чемоданная гора, скорее, это выражение солидарности с пострадавшим художником.

Юлия Баталина

Героиня ещё одного скандала — петербургская галерея Ermie Gallery — вынуждена была заменить свой провокационный проект «Возвращение Бога домой» подборкой картин тех же авторов на более спокойную тему — «Время». Большая экспозиция располагается сразу за входной группой второго этажа, эффектно и просторно: одна из работ даже висит в виде купола над головой у посетителей. Работы профессиональные и серьёзные, но ничего сверхъестественного, как принято говорить.

Ремесленный угол, как всегда, соблазнителен: стекло, текстиль, камень, украшения, особенно много керамики, в том числе большой стенд Натальи Головкиной, популярного автора из Кунгура. Концептуальную композицию показывает Пермский музей кукол: здесь создали персонажей из романа Алексея Иванова «Сердце пармы» и по его мотивам.

«Арт-Пермь», даже если она «Понаехали», по-прежнему сочетает коммерческое и творческое начала; но вы не видели и уже не увидели главного на ней, если не были на вернисаже.

Открытие выставки, концептуальное «по Гурфинкелю», с ведущим Александром Смирновым, с пластическим решением Лауры Хасаншиной включало в себя множество аттракционов: перформансы, модные дефиле, музыка классическая, этническая и джазовая, торжественный «взлёт» картонного аэроплана и приём национальных диаспор — с танцами этнических коллективов и щедрым угощением.

Билеты на вернисаж были именные, оформленные в виде посадочных талонов, и их вручение сопровождалось целым ритуалом в исполнении делегации из «капитана» и трёх «стюардесс». Судя по всему, приглашений было роздано немало: вечеринка оказалась на удивление многолюдной. Все, кто страдал по поводу отсутствия в Перми весёлых событий, получили желаемое в очень удачной, энергичной и позитивной версии.

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