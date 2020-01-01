Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» История Перми станет сериалом Начаты съёмки альманаха «Молотов-коктейль» Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Смирнов

Над серией документальных фильмов работают хорошо известные в Перми творческие люди: авторы проекта — Елена Филимоновых и Александр Смирнов, режиссёром стал Алексей Романов, продюсеры — Юрий Цодикович и Дарья Волчек. Елена Филимоновых выступила в роли сценариста, а Александр Смирнов появится в кадре в качестве ведущего.

Документальный альманах, посвящённый ставшим легендарными эпизодам из истории Перми, получил название «Молотов-коктейль». Все пять фильмов снимут в Перми в 2021 году. Съёмки первой части под рабочим названием «Притяжение земли» начались 15 марта. Это история о том, какой вклад в покорение космоса внесли жители Пермского края.

Александр Смирнов, артист, музыкант, шоумен, один из авторов проекта «Молотов-коктейль»:

— Идея создать публицистический документальный видеопроект о легендарных событиях из истории Перми пришла к нам три года назад. В 2020 году из этой идеи получился пилотный сюжет «Танец с саблями». Фильм был тепло воспринят публикой и получил специальный приз жюри в номинации «Мир без войны» на международном кинофестивале социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа».

Работа над альманахом идёт при поддержке продюсерского центра «Капризка» и Пермской кинокомиссии.

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