Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей приглашает создать панно к юбилею Перми К 300-летию будет изготовлено 300 текстильных портретов великих пермяков Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

К 300-летию Перми Дом Мешкова в рамках выставки «Пермь замечательных людей» (12+) проводит серию мастер-классов по текстильному портрету. Все желающие смогут из ткани и ниток создать портреты исторических личностей, чья жизнь была связана с городом и Пермским краем.

Накануне юбилея Перми в музее предлагают вспомнить всех, кто был причастен к становлению и развитию города, к его культурной идентификации: В.Н. Татищев, К.Ф. Модерах, Н.В. Мешков, Ф.Х. Граль, П.П. Бажов, Л.И. Давыдычев, Л.И. Кузьмин, С.П. Дягилев, В.В. Каменский, Б.Л. Пастернак, А.С. Попов, Н.Г. Славянов, А.Д. Швецов, П.А. Соловьёв и многие другие.

Участники мастер-классов познакомятся с технологией текстильного рельефного лица, с элементами вышивки и аппликации, своими руками создадут текстильное изображение любимого исторического деятеля.

Все созданные портреты будут составлять единое панно, посвящённое юбилею города.

Мастер-классы проводит главный хранитель Пермского краеведческого музея Надежда Горшкова.

Ближайший мастер-класс состоится 17 декабря. Количество мест ограничено, билеты на сайте Пермского краеведческого музея.

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