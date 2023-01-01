Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Капсула времени Театр-Театр в честь 300-летия Перми обратился к землякам с космическим приветом Поделиться Твитнуть

Премьерная серия показов спектакля «Гостиница «Центральная» (16+) в Театре-Театре, прошедшая перед 8 Марта, стала достойным предпраздничным событием — зрелище в меру сентиментальное, музыкальное, с большим количеством красивых девушек на сцене (парни тоже ничего), да ещё и лелеющее местный патриотизм: постановка «датская», к 300-летию Перми.

Никита Чунтомов

Спектакль получился авторский, личный, ностальгический. Режиссёр-постановщик Елена Невежина — не пермячка, и, казалось бы, ей должно быть сложно будить нежные чувства пермяков по отношению к истории своего города, однако 1940—1960-е годы, советское прошлое — у всех россиян довольно одинаковое. Оттолкнувшись от знаковой даты в недавней истории Перми — приземления космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова на территории Пермской области 19 марта 1965 года, Невежина сопрягла эту космическую историю с фильмами «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» (1974—1975), бывшими абсолютно культовыми в школьные годы у представителей нынешнего поколения 50+, и здесь совпали личные истории автора спектакля и зрителей, так что никто даже не задумался, а имела ли москвичка право ставить спектакль о Перми и справилась ли она с этой задачей.

Основное действие происходит в 1965 году и начинается в гостинице «Центральная», точнее, в ресторане этой гостиницы, где проводит время компания стиляг. Здесь же появляется странный господин в белом костюме, который просит у официанта борщ, котлету и раф на кокосовом молоке, но, увидев растерянность собеседника, спохватывается: «Ах, это потом».

Зал смеётся и легко подхватывает эту игру, чувствуя театральную условность, а с появлением странного персонажа начинается путешествие во времени: из 1965 года в наши дни, когда съёмочная бригада занимается производством фильма о 1965 годе, а потом в новогодний вечер 1942-го…

Персонажа в белом, которого играет Вяче­слав Чуистов, в программке именуют «человек из ниоткуда», но у него могло быть другое имя — ИОО, Исполняющий Особые Обязанности. Именно так назывался аналогичный герой космической кинодилогии, намёки на которую тут и там разбросаны по спектаклю, — в кино его играл Иннокентий Смоктуновский. Пусть фильмы «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» были сняты на 10 лет позже, чем происходит действие спектакля, но они принадлежат к тому же оттепельному, космическому советскому прошлому, которое, как ни критикуй, остаётся в сознании многих нынешних россиян ностальгически светлым и связанным с детскими фантастическими фильмами. В персонажа ещё одного из них перевоплощается ресторанный официант: Семён Бурнышев, который в этом спектакле играет несколько забавных ролей, становится роботом Вертером из «Гостьи из будущего» (1985). Ну, разумеется, как же без «Гостьи» — ведь все зрители, созерцающие, как герои в 1965 году узнают, что в окрестностях Соликамска приземлился космический корабль, тоже своего рода гости из будущего.

Никита Чунтомов

Анахронизмы, временные несовпадения тут и там разбросаны по спектаклю. Ну не могли молодые люди 1960-х годов петь «В городском саду» Окуджавы! Это песня 1985 года, но Елена Невежина посчитала возможным включить её в спектакль, потому что часть его действия происходит в Горьковском саду. «Окуджава неразрывно связан с 1960-ми, — говорит режиссёр. — А ещё у пермской замечательной критикессы музыкальной Александры Лавровой схожее с моим ощущение от песни Окуджавы — как будто про Горьковский сад написано».

«Причуды памяти»; как в знаменитой картине Сальвадора Дали, в человеческой памяти всё зыбко, всё трансформируется. Путешествие во времени — это путешествие в глубины собственного туманного прошлого, и вот уже девушки 1960-х годов расхаживают в юбках-«солнце» (художник — Юлиана Лайкова), тогда как в исторической реальности этот фасончик много лет как забыт и в моде узкие юбки до колен и шляпки-таблетки.

«Космос» воспоминаний перемещается в 1940-е, и здесь всё совсем причудливо: Елена Старостина — и семилетняя воспитанница Вагановского балетного училища, эвакуированная в Молотов; и преподаватель того же училища; и пермячка, которая, пробравшись на галёрку оперного театра, задыхаясь от дыма, смотрит премьеру балета «Гаянэ», который Арам Хачатурян написал, проживая всё в той же гостинице «Центральная» и премьера которого состоялась сразу после пожара в костюмерном цехе Пермского театра оперы и балета в декабре 1942 года. Ничего, что переместившейся в наше время героине Старостиной должно быть где-то под 90 лет, а актриса существенно моложе — это же причуды памяти, факты деформируются, как блины-циферблаты у Дали.

История «Гаянэ» и написания знаменитого «Танца с саблями» — ещё одно сюжетное ядро спектакля. Да, как и в случае с космонавтами в 1965 году, этот сюжет — далеко не открытие: все пермяки знают эту историю. Вообще, не ждите от «Гостиницы «Центральной» новых исторических фактов: здесь всё достаточно хрестоматийно, зато есть фрагменты нескольких подлинных воспоминаний с их непосредственной, живой интонацией.

Никита Чунтомов

Такая получилась «капсула времени», контейнер с историями, песнями и стихами. Образ «капсулы времени» настолько важен для спектакля, что со сцены даже звучит справка из «Википедии» — что же это за капсула такая.

В общем, документальная основа «Гостиницы «Центральной», состоящая из исторических фактов и свидетельств очевидцев, достаточно пестра, и в этом заключался настоящий вызов для драматургов, которые с этим материалом работали. Драматургов целых трое — Ксения Гашева, Валентин Донсков и сама Елена Невежина, но даже в шесть рук они не смогли сваять крепкий сюжет, связывающий все «лоскутки» исторических фактов и воспоминаний в единое повествование: драматургия так и осталась лоскутной, а спектакль в результате напоминает литературно-музыкальную композицию.

Что ж, этот жанр тоже имеет право на существование (вспомним хоть знаменитые поэтические спектакли Театра на Таганке 1960—1970-х годов), и в рамках этого жанра всё очень достойно: здесь и стихи, и песни, и инструментальная музыка… Прекрасные аранжировки Татьяны Виноградовой и стильный вокал — и эстрадный, и джазовый, и душевное застольное пение бардовских песен — очень украшают спектакль.

Поскольку здесь фактически нет сюжета, то и героев ярких нет. Они милые и симпатичные, но актёрам не приходится заморачиваться какими-то сложными психологическими мотивировками. В этом есть свой плюс: звёзды труппы, такие как Елена Старостина, Евгения Барашкова, Марат Мударисов или Анна Огорельцева, вполне на равных в ансамбле с новичками — на сцене добрая половина актёрского курса Московского института современного искусства (мастерская Бориса Мильграма). Запоминается прелестная Эмилия Веприкова, которой очень идёт ретростиль и пение в эстетике Тамары Миансаровой, но самое яркое актёрское впечатление от спектак­ля — это эксцентричный мини-перформанс Михаила Меркушева в небольшой роли Гусарова-младшего, шалопая-сына первого секретаря Молотовского обкома КПСС, фактически — руководителя области во время Великой Отечественной войны.

Спектакль довольно длинный — почти три часа, и идёт, разумеется, с перерывом, во время которого можно посмотреть аж четыре выставки в театральных фойе: здесь и рассказ о знаменитых постояльцах «Семиэтажки», и графика пермских художников. У ветерана, народного художника Александра Зырянова можно увидеть офорты с изображением поэтичной Перми 1960-х годов, а у представителя нынешнего активного творческого поколения Владислава Дёгтева выставлена знаменитая серия монотипий 2012 года, изображающих фантастическую Пермь из какой-то параллельной Вселенной. Особая экспозиция состоит из театральных эскизов Татьяны Бруни — ленинградской художницы, которая, находясь в эвакуации в Молотове, стала автором декораций и костюмов к балету «Гаянэ».

Никита Чунтомов

Рассказывать истории и легенды из советского прошлого Перми можно бесконечно, здесь важно вовремя остановиться и придумать эффектную точку. У Елены Невежиной вышло скорее многоточие, но действительно эффект­ное. Стайка стиляг заходит в телефонную будку и решает шутки ради позвонить в будущее. С подсказками «человека из ниоткуда», он же ИОО, сочиняют телефонный номер из 11 цифр, начинающийся с восьмёрки, набирают… И решают спросить у потомков, будет ли в будущем война?

Хотя у всех персонажей на сцене немедленно начинают звонить мобильники, ответа герои не получают.

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